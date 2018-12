Calcio: l'Inter sospende Nainggolan

: #Nainggolan sospeso con comunicazione ufficiale e tempestiva assomiglia tanto al modo di lavorare di #Marotta alla… - capuanogio : #Nainggolan sospeso con comunicazione ufficiale e tempestiva assomiglia tanto al modo di lavorare di #Marotta alla… - Gazzetta_it : #SerieA, #Inter, #Nainggolan. L'#Inter sospende #Nainggolan per motivi disciplinari - UEFAcom_it : 1?4? dicembre 1?9?4?7?: viene inaugurato uno dei templi del calcio moderno, il Santiago Bernabéu ?? ?? Ma come si fe… -

L'ha deciso dire Radja. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato sul suo sito ufficiale in cui annuncia la sospensione dall'attività agonistica del centrocampista belga per "motivi disciplinari". Probabile un ritardo alla seduta di allenamento che dovrebbe costare al giocatore anche una multa.di certo salterà la sfida con il Napoli, big match del 18° turno di serie A, in programma il 26 dicembre.(Di domenica 23 dicembre 2018)