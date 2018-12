Non ci salverà la manona dello Stato

BlackFriday - meglio del previsto "Ma Non salverà i consumi" : Il BlackFriday quest'anno è andato meglio del previsto per i commercianti. Si attendeva un rallentamento delle vendite ma un negozio su due (48%) ha registrato vendite maggiori Segui su affaritaliani.it

Tajani : "Questa Unione Non è efficace e va cambiata - solo così si salverà" : Secondo il presidente è necessaria un'Europa ' più politica, che sia davvero capace di dare risposte efficaci ai cittadini '. Perché ' una politica incapace di rispondere al diffuso senso d'...

Nadia Toffa di nuovo in ospedale : 'la chemio Non sono sicura mi salverà' : Continua l'incessante battaglia di Nadia Toffa, la famosa presentatrice delle Iene che diverso tempo fa ha appreso la drammatica notizia di avere un tumore. La donna non ha mai avuto timore di parlarne in pubblico ed è spesso d'esempio per tante persone che versano nella stessa devastante situazione. Non ha mai perso il coraggio, eppure, il messaggio che ha lasciato sui social qualche ora fa sta facendo preoccupare notevolmente tutti i suoi ...

Cei : se i conti sono sbagliati - Non c'è banca che ci salverà : ... in vista dell'incontro di febbraio tra il Papa e tutti i Presidenti delle Conferenze episcopali del mondo.

Cei : "Se si sbagliano i conti Non c'è una banca di riserva che si salverà" : Il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti , nel suo intervento in apertura dell'Assemblea generale lancia un allarme rivolto al mondo della politica: 'Se si sbagliano i conti non c'è una banca di riserva che ci salverà: i danni contribuiscono a far defluire i nostri capitali verso altri Paesi e colpiscono ancora una volta e soprattutto le ...

L'Atac è un disastro. Il referendum Non salverà i trasporti di Roma. : Nell'ultimo anno l'azienda dei trasporti di Roma ha regalato al pubblico una serie di spettacoli che definirei al confine tra il circense e la fantascienza, giusto per confermare ulteriormente l'idea ...

Perché secondo la scienza smettere di mangiare carne Non salverà il pianeta : Nonostante ciò, tenendo in considerazione l'aumento della popolazione a cui è soggetto il mondo in via di sviluppo, esiste sicuramente la possibilità per Paesi come gli Stati Uniti di esportare in ...