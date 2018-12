Modelli Samsung Galaxy S10 | Edge | Plus e Lite | le ultime notizie

optimaitalia

: Modelli #SamsungGalaxyS10: Edge, Plus e Lite, le ultime notizie - OptiMagazine : Modelli #SamsungGalaxyS10: Edge, Plus e Lite, le ultime notizie - khalischneider : beh non è prorpio così, i nuovi modelli samsung sono tutti costosi tipo l’s9 o credo si chiami così, quelli meno co… - harrysallgdrr : sì ma samsung propone più modelli diversi tra cui scegliere, apple invece ha solo quelli quindi se vuoi un iphone o… -

(Di sabato 22 dicembre 2018)Non è un mistero che ilS10 corrisponda al dispositivo del decennale, ed è anche ovvio il produttore asiatico voglia in qualche modo sorprendere l'utenza. Secondo leindiscrezioni, l'azienda sudcoreana ricorrerà nuovamente alla desinenza '', abbandonata a partire daiS8, e procedendo poi per gli S9 (cosa che sembra suggerire potrà anche esserci un modello flat, anche se al momento non si hanno indicazioni in merito). La cosa non esclude assisteremo alla presentazione delS10, oltre che di un S10.Fatta un po' di chiarezza (si fa per dire, visto che non c'è alcuna ufficialità a corredo delle informazioni di cui sopra, e che non potrebbe essere altrimenti trovandoci ancora nel 2018) suiche potrebbero susseguirsi, concentriamoci anche sul sistema di ricarica che il prossimo top di gamma dovrebbe adottare: i 15 watt ...