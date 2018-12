Attentatore Strasburgo giurò per l'Isis

: Ho notato che Antonio mi segue su Twitter e che ha una evidentissima passione per la #Juve oltre che per il giornal… - zazzatweet : Ho notato che Antonio mi segue su Twitter e che ha una evidentissima passione per la #Juve oltre che per il giornal… - TomaszLysiak : Strasburgo, morto anche Bartosz Niedzielski, l'amico di Megalizzi. I due, un polacco e un italiano, hanno provato d… - SkyTG24 : L’attentatore di Strasburgo Cherif Chekatt è stato ucciso in un blitz della polizia. FOTO -

L'autore dell'attentato ai mercatini natalizi di, Cherif Chekatt, fece giuramento di fedeltà all'. E' quanto è emerso nell'ambito delle indagini sulla sparatoria in cui perse la vita, tra gli altri, il giornalista italiano Antonio Megalizzi. Il video è stato trovato in una chiavetta Usb dell', a sua volta ucciso dagli agenti dopo una lunga caccia all'uomo.(Di sabato 22 dicembre 2018)