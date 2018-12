Sparate di governo | indovina chi l' ha detta

espresso.repubblica

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il presidente Ping, la Panda mille, il ponte vivibile, l'obbligo flessibile. Sei in grado di riconoscere l'autore di ogni gaffe dell'esecutivo grilloleghista? Mettiti alla prova. E sull'Espresso in edicola da domenica il nostro ritratto sulla peggior politica (e su un ministro in particolare...)