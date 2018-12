Roma Natale e Capodanno 2019 a San Basilio

Natale a Teatro a Roma : eventi in programma : Al Teatro Argentina, fino al 6 gennaio, rivive il capolavoro eduardiano Questi Fantasmi!, nell’elegante e fedele allestimento di Marco Tullio

Roma - 21 dicembre concerto di Natale a Sant'Anselmo all'Aventino : Roma, 20 dic., askanews, - Si terrà il 21 dicembre, alle 20.30, il concerto natalizio nella Basilica di Sant'Anselmo all'Aventino, Piazza Cavalieri Di Malta 5,. Ad eseguire il concerto sarà l'...

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre - Natale Romantico per lo Scorpione : L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre indica che il Natale sarà abbastanza positivo per quasi tutti, alcuni segni avranno dei probabili battibecchi con il partner come il Leone e l'Acquario ma si supererà tutto. L'Oroscopo, amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): periodo di divertimento e di viaggi, stringerete nuove amicizie e ritroverete vecchi compagni di scuola. Le feste di Natale saranno emozionanti e, grazie al trigono di Giove, anche ...

Da X Factor alla festa di Natale dell’Inter - Martina Attili tra fuorigioco ed ironia : “sempre e comunque forza Roma!” [VIDEO] : Martina Attili simpatica ed esilarante alla festa dei giovanissimi dell’Inter: la cantante, protagonista di X-Factor 12, divertente sui social Dopo la festa di Natale per la prima squadra dell’Inter, ieri sera è stato il turno dei giovani nerazzurri di festeggiare tutti insieme in clima natalizio. Se i più grandicelli hanno potuto ascoltare la voce soave di Elisa Toffoli, i più giovani invece sono stati intrattenuti da diversi ...

Juventus - Ronaldo riposerà dopo Natale : con la Roma sarà in campo : Sensazione: questa Juventus può veramente chiudere il campionato a 108 punti, e Cristiano Ronaldo giocare tutte le partite, ma prima o poi prendere fiato sarà fisiologico. La Juve lo ha fatto contro ...

Babbo Natale al Gemelli di Roma - musica e doni per piccoli pazienti : Solidarietà, musica e tanti regali per rendere meno ‘freddo’ il Natale ai pazienti e i loro familiari costretti in ospedale. È ‘Natale al Gemelli’ che questa mattina ha visto trasformare la hall del policlinico Romano in un luogo di festa per tanti piccoli pazienti dell’oncologia pediatrica che hanno dato il benvenuto sotto la neve artificiale ad un Babbo Natale con un slitta piena di doni. L’iniziativa, ...

Roma - Nancy Brilli e Mariella Nava in carcere per il Natale : Pranzo di Natale nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, tra le madrine anche Nancy Brilli e Mariella Nava. L'iniziativa, chiamata 'L'Altra cucina per un pranzo d'Amore' è giunta alla sua ...

Roma : ‘Natale sicuro’ - controlli dei Carabinieri in centro storico : Roma – Sta proseguendo in queste ore l’operazione dei Carabinieri, “Natale Sicuro”, avviato alcuni giorni fa, e che ha visto l’impiego massiccio di pattuglie a piedi, lungo le vie dello shopping e nelle piazze di maggior afflusso di turisti. Ed proprio nel corso di un controllo che, i Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino romeno di 22 anni, senza fissa dimora, disoccupato e ...

[Il retroscena] La letterina di Natale di Juncker. Ecco come Roma e Bruxelles hanno trovato l'accordo : "Il mondo all'incontrario - denunciano i capigruppo delle opposizioni, Marcucci, Pd, e Bernini, Fi, in prima fila - siamo arrivati al punto che la legge più importante dello Stato viene scritta a ...

La Roma festeggia il Natale - la stoccata di Di Francesco : 'Solo chi fa sbaglia' : La Roma prova a scordare per una sera il momento negativo che sta vivendo in campionato festeggiando il Natale con una cena organizzata da 'Roma Cares'. presso l'Auditorium della Conciliazione. Tra i ...

Terrorismo - il somalo arrestato voleva colpire Roma : «Una bomba a San Pietro il giorno di Natale» : Progettava di mettere bombe nelle chiese Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, il 20enne somalo fermato a Bari per Terrorismo. «Il 25 dicembre adesso è ravvicinato»....

