Il Circo Medrano e il progetto Il Circo Solidarietà

Fino al 16 dicembre il mitico Circo Medrano in scena all'Idroscalo : Fino al 16 dicembre il Circo Medrano è in scena all'Idroscalo di Milano. Il Medrano è l'unico Circo italiano ad essersi aggiudicato per ben due volte il prestigioso Clown d'Oro, il premio che i Reali ...