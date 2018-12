Borse in calo con l' avvicinarsi dello shutdown negli USA

Borse in calo da Milano a New York. Rialzo dei tassi e pericolo shutdown spaventano Piazza Affari e Wall Street : La decisione della Fed di alzare i tassi di interesse ha annullato gli effetti positivi che l'accordo sulla manovra aveva avuto su Piazza Affari. Così, dopo il balzo di ieri, Milano ha chiuso in ribasso dell'1,93% a 18.576 punti, in linea con gli altri listini europei. Lo spread è sceso a 250 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,73%. Fra i titoli più sotto pressione c'è Tim, che ha perso il 4,59% ...

Borse europee in calo dopo la Fed : Piazza Affari cede oltre l'1% : Borse europee in calo dopo la Fed: Piazza Affari cede oltre l'1%Apertura in netto ribasso per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib cede l'1,34% a 18.688,27 punti, mentre l'All-Share arretra dell'1,33%...

Borse Ue in calo - Milano perde lo 0 - 26% : I mercati, in attesa della riunione di domani della Fed, si si mostrano preoccupati per il rallentare dell'economia globale. Incerta Piazza Affari, che con Francoforte è stata la meno pesante delle ...

Borse Ue in calo - Milano perde lo 0 - 26% : I mercati, in attesa della riunione di domani della Fed, si si mostrano preoccupati per il rallentare dell'economia globale. Incerta Piazza Affari, che con Francoforte è stata la meno pesante delle ...

Borse Ue in calo - Milano perde lo 0 - 26% : 18.51 Le Borse europee chiudono in calo nonostante Wall Street che rimbalza dopo il crollo di ieri. I mercati, in attesa della riunione di domani della Fed, si si mostrano preoccupati per il rallentare dell'economia globale. Incerta Piazza Affari, che con Francoforte è stata la meno pesante delle Piazze europee: l'indice Ftse Mib chiude in calo dello 0,26% a 18.644 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,25% a quota 20.428. Londra cede ...

Borse europee in calo sulla scia di Wall Street : Crescono i timori per l'andamento dell'economia mondiale nel 2019, mentre domani la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, dovrebbe aumentare il costo del denaro nonostante il parere ...

Borse sottotono aspettando la Fed. Spread in calo sotto 270 punti : Gli occhi degli investitori sono puntati a Washington dove mercoledì ci sarà l'esito della riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, la banca centrale Usa. Il ...

Borse europee : lieve calo. Milano -0 - 05% : 9.52 Apertura in lieve calo per le Borse europee. La seduta a Piazza Affari apre praticamente in parità, con l'indice Ftse Mib a -0,05%, a 18.901 punti. Francoforte ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,12%, Parigi perde lo 0,28% e Londra lo 0,25% Lo spread tra Btp e Bund apre a 267punti base, in lieve calo rispetto ai 279della chiusura di venerdì.

Borse europee in calo - stabile lo spread : Il rallentamento dell'economia cinese pesa su tutti i mercati. Negative le piazze europee che tuttavia chiudono lontanto dai minimi toccati in giornata: Milano perde lo 0,72%, nella settimana il bilancio resta in rialzo: +...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 91% : 9.48 Apertura negativa per le Borse europee, sulla scia della debolezza di Wall Street e del cattivo andamento delle piazze asiatiche. A Piazza affari,l'Ftse Mib segna -0,91% a 18.875 punti. Spread Btp-Bund tedesco in lieve rialzo a 269 punti, con rendimento del decennale al 2,95%. Londra -0,9%, Parigi -0,89% e Francoforte -1,05%. Euro a 1,1346 dollari e 128,84 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse Asia-Pacifico in calo su dati deludenti dalla Cina : I mercati azionari dell'area Asia-Pacifico oggi sono in netto calo dopo la serie di dati negativi dalla Cina, che hanno alimentato nuovi timori sul rallentamento della seconda economia mondiale, mentre si attende ancora una soluzione alle tensioni commerciali tra Pechino e Washington.

Spread in calo con il passo indietro del governo sul deficit. Borse Ue poco mosse dopo la Bce : MILANO - L'arretramento del governo sul deficit previsto per il 2019, che il presidente Conte ha indicato al 2,04% rispetto al 2,4% inizialmente prospettato, è ben accolto dagli investitori con lo ...

Borse in rialzo - Milano su del 2%. Spread in calo a quota 273 : Alla vigilia della riunione della Bce sui mercati europei si scatenano gli acquisti. In forte calo lo Spread, che raggiunge 273 punti base, -15 punti base,, con il rendimento del Btp a 10 anni che si ...

Spread in netto calo su possibile deficit al 2%. Borse positive con la tregua Usa-Cina : MILANO - Ore 14.15. A poche ore dall'incontro Conte-Juncker lo Spread beneficia delle voci di un possibile ritocco del deficit italiano fino al 2% . Il differenziale cala di quasi 15 punti a 273 con ...