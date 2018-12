Giudice sotto scorta dopo minacce nei commenti di un post di Salvini : Giudice sotto scorta dopo minacce nei commenti di un post di Salvini Protezione per Gerardo Boragine “fatto oggetto di pesanti insulti” sui social. Il ministro dell’Interno aveva scritto “evviva la giustizia italiana” dopo l’assoluzione di 26 giovani processati dopo una manifestazione del 2015 contro il leader ...

Insultato e minacciato nei commenti a un post di Salvini - Giudice finisce sotto scorta : È sotto scorta, per decisione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica di Lucca, il giudice Gerardo Boragine "fatto oggetto di pesanti insulti e gravi minacce" nei commenti a un post su facebook del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo dice l'Anm Toscana che esprime solidarietà al giudice che ha assolto 26 giovani processati dopo una manifestazione del 2015."Evidentemente aggredire e lanciare sassi per qualcuno non ...

Argentina : Giudice - per ora nessun recupero sottomarino