Cina e Russia insieme in un controverso esperimento nella ionosfera

La Russia propone alla Cina di partecipare ai negoziati sul Trattato INF con gli USA - : La Russia ha invitato la Cina a prendere parte ai negoziati sul destino del Trattato per l'eliminazione dei missili a medio e corto raggio , INF, , da cui gli Stati Uniti si ritireranno. Lo ha ...

Europa - Cina e Russia. Dove va lo Spazio italiano secondo Giancarlo Giorgetti : D'altra parte, "occorrerà fare una politica di rimpiazzo adeguato: i nostri capo-dipartimento sono bravi e competenti, ma piuttosto anziani". TRA MOSCA E PECHINO Se nel Vecchio continente i motivi di ...

Lavrov : la Russia non interferirà nella guerra commerciale tra USA e Cina - : La Russia non intende intromettersi, spalleggiando un piuttosto che l'altra parte, nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli esteri russo Sergey ...

Grecia - il quotidiano Kathimerini è favorevole all'avviCinamento con la Russia - : Uno dei principali quotidiani della Grecia, il Kathimerini, ha pubblicato oggi in prima pagina un editoriale a favore della normalizzazione delle relazioni con la Russia. "Sarebbe positivo che le ...

Re dollaro : perché la sfida di Cina - Russia - Iran e Venezuela è destinata a fallire : Parafrasando la celebre frase di Mark Twain in risposta a chi lo aveva dato per prematuramente scomparso possiamo dire che la previsione secondo cui il dollaro potrebbe perdere il suo status di valuta di riserva principale del mondo «è fortemente esagerata»...

Gli imperi rispondono : Russia - India e Cina snobbano il dollaro - : Mosca, Pechino e Nuova Delhi con il proprio esempio dimostreranno al mondo come sia possibile sottrarsi alla dipendenza dal dollaro. È degno di nota che questi tre Paesi siano le maggiori economie in ...

Russia-Cina - firmati altri tre contratti forniture armamenti - : Mosca e Pechino hanno concordato nuove forniture di armamenti. Lo ha detto a Sputnik Viktor Kladov, capo della delegazione di Rostech all'esposizione armamenti iniziata oggi a Zhuhai. "Collaboriamo ...

Perché Russia - Turchia e Cina comprano oro a ritmo record - : Liberandosi dei titoli nel mercato, si ritiene che Pechino condanni l'economia americana ad una nuova crisi finanziaria, con il dollaro che dovrebbe perdere di valore. Pertanto, sulla soglia dei ...

Perché Russia - Turchia e Cina comprano oro a ritmo record - : Liberandosi dei titoli nel mercato, si ritiene che Pechino condanni l'economia americana ad una nuova crisi finanziaria, con il dollaro che dovrebbe perdere di valore. Pertanto, sulla soglia dei ...

Ambasciatore cinese in Russia : Cina e Russia danno un buon esempio per le attuali relazioni tra grandi paesi : ... hanno impostato un nuovo percorso di dialogo e non confronto, di partnership ma non alleanza, dando un buon esempio di relazioni tra grandi paesi al mondo. Li Hui ha rilevato che la completa ...

Russia : 'CIIE promuove cooperazione economico-commerciale tra la Cina e i Paesi del mondo' : ... la Cina ha ottenuto grandi risultati, e che in seguito alla continua apertura del suo mercato, il Paese diventerà in futuro il primo al mondo per le importazioni: "La prima edizione della China ...

Ginnastica : USA - Russia - Cina qualificate alle Olimpiadi 2020. Ora nove posti in palio - chi li conquisterà? Italia all’assalto : USA, Russia e Cina sono le prime qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020: questo il responso dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, la gara a squadre ha espresso i propri verdetti all’Aspire Dome di Doha (Qatar) e come da pronostico le tre corazzate hanno staccato il pass anche se la Finale del team event è stata decisamente avvincente e con uno svolgimento meno scontato rispetto al previsto. Gli Stati Uniti hanno dominato infliggendo ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : apoteosi USA - Campionesse a squadre! Sbaglia Biles - Russia e Cina sul podio e alle Olimpiadi : Non ci doveva essere storia e così è stato, il consueto dominio è andato in scena con una puntualità disarmante come ormai accade da sette stagioni, la corazzata a stelle e strisce continua a risplendere più che mai e scintilla anche all’Aspire Dome di Doha (Qatar), nuovo teatro di conquista per la Nazionale più forte di tutti i tempi. Gli USA conquistano la medaglia d’oro nel concorso a squadre ai Mondiali 2018 di Ginnastica ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : pirotecnica Finale a squadre - USA lanciati verso il trionfo. Russia-Cina - che lotta d’argento : Si inizia a fare terribilmente sul serio anche per le donne ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica: oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) si disputerà la Finale a squadre femminile con l’assegnazione delle prime medaglie anche per il gentil sesso. In Medio Oriente andrà in scena una gara dall’altissimo contenuto tecnico e sicuramente vedremo grandi evoluzioni ma non aspettiamoci una lotta serrata per il trionfo come quella vista ieri ...