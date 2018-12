Boxe | rivincita Fury-Wilder | quando si svolgerà nel 2019? Tutte le ipotesi sulle date e

Boxe - ufficiale : ci sarà la rivincita tra Deontay Wilder e Tyson Fury - nuova battaglia per il Mondiale WBC : Ora è ufficiale: ci sarà una rivincita tra Deontay Wilder e Tyson Fury. Dopo il clamoroso pareggio di sabato scorso, nell’incontro che metteva in palio il Mondiale WBC dei pesi massimi, il World Boxing Council ha indetto il re-match tra lo statunitense e il britannico: i due pugili dovranno dunque riaffrontarsi e verrà messa nuovamente in palio la cintura iridata di questa sigla. La WBC ha preso la decisione in maniera unanime anche perché ...