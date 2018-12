Perfettamente in linea il Samsung Galaxy Note 8 TIM | patch di dicembre XXS5CRK4

optimaitalia

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)Un colpo di fortuna sta interessando i possessori dei8 TIM, solitamente scanditi da una marcia più compassata quando si tratta di ricevere gli ultimi aggiornamenti disponibili, seppur relativi alla sicurezza, e quindi non comprensivi di profondi cambiamenti. Questa volta l'operatore blu ha smentito tutti, garantendo al phablet di passata generazione ladi2018, praticamente ad un paio di giorni di distanza rispetto a quanto avvenuto con gli esemplari no brand, di cui vi avevamo parlato in quest'altro articolo.La serie firmware, caratterizzata dalla sigla PDA N950Fè la stessa, come anche combacia la date build, anche in questo caso risalente allo scorso 28 novembre. I pacchetti sono gemelli, e questo è un chiaro vanto per quel che riguarda il8 TIM, che, per l'occasione, viaggia di pari passo ai modelli sbrandizzati. ...