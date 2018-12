NBA | Brooklyn fa sul serio | sei vittorie in fila | battuti anche i Lakers

NBA - Indiana Pacers e Brooklyn Nets - le due squadre più calde di tutta la lega : Qui Indiana: tanta difesa e un calendario favorevole Toronto ha sempre il miglior record, della Eastern Conference e dell'intera NBA; Philadelphia, ora che ha riaccolto in squadra Jimmy Butler, rimane ...

Mercato NBA – Dinwiddie rinnova con i Nets : “grazie Brooklyn - mi hai dato una casa” : Spencer Dinwiddie firma un rinnovo triennale con i Brooklyn Nets: la guardia bianco-nera ottiene la tanto attesa estensione del contratto Spencer Dinwiddie ottiene finalmente ciò che merita: la guardia dei Brooklyn Nets ha ottenuto finalmente il tanto atteso rinnovo di contratto. Dopo essere diventato il go-to-guy della squadra in seguito all’infortunio di LaVert, ed ver mantenuto 11.5 punti, 5.1 assist e 2.9 rimbalzi in 168 partite ...

NBA - Spencer Dinwiddie fissa il prezzo. Perché i Brooklyn Nets non pagano? : Il post che Spencer Dinwiddie ha pubblicato in rete dal suo account Instagram a fine novembre non lasciava spazio a equivoci: "Ne ho già parlato molto in estate per cui spero che questa sia l'ultima ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Dicembre) : Golden State supera Milwaukee - Brooklyn batte Toronto nella Juventus Night - gli Spurs di Belinelli superano i Lakers : Dieci partite nella notte NBA. La scontro più atteso era quello tra i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors. Ad imporsi sono stati i campioni in carica per 105-95 grazie ai 40 punti degli Splash Brothers (20 punti sia per Curry sia per Thompson), mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Golden State è la terza vittoria consecutiva e la vetta della Western Conference è ormai quasi ...

NBA : Juventus Night - i Brooklyn Nets battono all'OT i Toronto Raptors : Brooklyn Nets-Toronto Raptors 106-105 OT Poteva essere un bagno di sangue, invece è arrivato un successo sofferto e a sorpresa, con un solo punto di scarto; neanche fosse un gol di differenza, come ...

NBA - Juventus Night a New York : è il giorno di Brooklyn-Toronto : Un'occasione che la Juventus ha colto al balzo per rinsaldare il suo legame con il mondo NBA, lanciando un'iniziativa unica nel suo genere: collaborare assieme a una franchigia per celebrare la ...

Juventus NBA - serata bianconera a Brooklyn : Juventus NBA, BIANCONERI PROTAGONISTI NEGLI USA- Quando i Brooklyn Nets incontreranno i Toronto Raptors al Barclays Center di Brooklyn, New York, il 7 dicembre, l’arena sarà riempita con i colori della Juventus e il pubblico, prima della partita della NBA, prenderà parte ad un ‘Watch Party’ in occasione di Juventus Inter. La ‘Juventus Night’ sarà […] L'articolo Juventus Nba, serata bianconera a Brooklyn ...

NBA risultati della notte : Memphis supera Brooklyn dopo 2OT - Denver vince a Portland : Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 125-131 2OT Se la carriera di Jaren Jackson Jr. andrà dove promette di andare, questa partita contro i Brooklyn Nets promette di essere il suo "coming out party". Il ...

NBA - dopo Charlotte - Brooklyn : Jimmy Butler è l'uomo dei tiri vincenti dei Sixers : Negli Stati Uniti il Giorno della Marmotta si celebra tradizionalmente il 2 febbraio. Bill Murray lo ha reso celebre in "Ricomincio da capo", pellicola che lo vedeva costretto a rivivere ogni giorno ...

NBA - Juventus-night a Brooklyn per il big match con l'Inter : Il match che andrà in scena 'al Barclays Center di Brooklyn, NY, fra Brooklyn Nets e Toronto Raptors, non sarà una sfida come le altre. Sarà una Juventus Night!'. Così recita il comunicato stampa ...

La NBA si tinge di bianconero : la Juventus sbarca a Brooklyn per Nets-Raptors : Il tutto associando all'evento sponsorizzazioni, biglietti e gadget particolare, continuando lungo un percorso che sta portando il brand Juventus in giro per il mondo. L'unica persona veramente ...

NBA - risultati della notte : Embiid domina Miami - Minnesota vince con Brooklyn : Miami Heat-Philadelphia 76ers 114-124 Tra i tanti lunghi della NBA, Hassan Whiteside possiede un posto speciale nel cuore di Joel Embiid, che contro di lui sembra tirare fuori sempre la miglior ...

Risultati NBA – Lakers e Warriors stendono Sacramento e Brooklyn : vittoria anche per i Spurs di Belinelli : I Los Angeles Lakers vincono contro Sacramento ed i Golden State Warriors trionfano sui Nets: tutti i Risultati della regoular season NBA della notte Nella notte italiana otto match della regoular season NBA sono andati in scena. Tante le emozioni vissute sui parquet dei palazzetti oltreoceano, tra le quali spicca senza ombra di dubbio la gioia per la vittoria dei Lakers a Sacramento. La sfida, terminata con un trionfo della squadra di ...

NBA : Boston ko contro Utah - vincono Brooklyn e Philadelphia : Sette le partite disputate. Protagonista Joel Embiid: il cestista camerunese firma il suo season high con 42 punti e 18 rimbalzi