Manovra | Commissione Ue non apre procedura d’infrazione Maxiemendamento | 700 milioni in

Manovra - la triplice sconfitta di Tria - Governo e Commissione. Si tagliano investimenti per 4 miliardi : Cosa fa il Governo del cambiamento e del "facciamo ripartire il Paese" una volta messo di fronte alla brutalità dei numeri? Taglia gli investimenti, toglie munizioni alla crescita, si rifugia nel vecchio trucco di colpire laddove è più facile. Gli investimenti si sa non votano. Quattro miliardi, lo 0,2 per cento del Pil, guarda caso i due decimali di correzione strutturale che la Commissione poneva come condizione sine qua ...

Matteo Salvini - il piano dopo la Manovra : Augusto Minzolini rivela - nel mirino la Commissione europea : Dietro la durissima trattativa sulla manovra economica dell'Italia tra Bruxelles e il governo Lega-M5s , trattativa, ora, che pare conclusa, , ci sarebbe una partita ben più grande che Matteo Salvini ...

Eurocommissione approva Manovra ma bilancio italiano è ancora motivo di preoccupazione - : "Una politica fiscale credibile e sostenibile non può essere pianificata su una prospettiva economica eccessivamente ottimistica", ha affermato. Tuttavia, il bilancio italiano "è ancora motivo di ...

Manovra - accordo condizionato : la Commissione vigila sul testo ora in Aula : 'Ognuno la interpreterà a modo suo'. La previsione fatta ieri sera dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti si è rivelata azzeccata. La procedura d'infrazione non c'è. O meglio la Commissione sospende ...

Forza Italia - Tajani : "Si sono fatti dettare la Manovra dalla Commissione europea" : "L'accordo non è sufficiente per risolvere i problemi della nostra economia, ma l'obiettivo di una manovra dovrebbe essere diverso. Farsi dettare la manovra da Bruxelles, per un governo sovranista, ...

Manovra - la Commissione Ue decide di non avviare la procedura d'infrazione : 'Accordo non perfetto' : Dombrovskis ha voluto infine tributare un ringraziamento al premier Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria "per il loro impegno personale" nella trattativa. Intanto è "pronto" l'emendamento ...

Manovra - la Commissione Ue ha deciso non avvierà la procedura di infrazione : Il premier Conte riferisce in Aula. Bruxelles tende la mano, ma resta con il fiato sul collo al governo

Manovra - niente procedura di infrazione A gennaio verifica della Commissione Ue E Di Maio e Salvini cedono ai sondaggi : La decisione dell’organo europeo in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione a gennaio

Manovra - la Commissione Ue approva l'accordo : Lo fanno sapere fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qui i dettagli ore 19.00 Il ddl Anticorruzione è legge È arrivato il via libera definitivo da parte della Camera. Il ddl è stato ...

Manovra - via libera Ue : la Commissione non apre procedura di infrazione. Alle 13 Conte riferisce al Senato : L’accordo tra Roma e Bruxelles sulla Manovra del governo gialloverde è ufficiale. Il collegio dei commissari, durante l’ultima riunione dell’anno, ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia, confermando le anticipazioni date martedì sera da fonti del ministero dell’Economia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla Commissione europea una lettera in cui illustra ...

Manovra - fonti Tesoro : raggiunto accordo tecnico con Ue. Ora l'ultimo esame della Commissione : ... non dando seguito alla procedura indicata nelle scorse settimane a conclusione del rapporto sul debito e avvalorata dai rappresentanti dei ministeri dell'economia europei. Oppure di prendere atto ...

Manovra - fonti Tesoro : raggiunto accordo tecnico con Ue. Ora l’ultimo esame della Commissione : Fatto l'accordo Roma-Bruxelles. È quanto fanno sapere fonti del Mef. C’è stata dunque un’accelerazione nelle trattative nel tardo pomeriggio. Mercoledì mattina, i commissari nella loro ultima riunione dovrebbero dare l’ok ufficiale all’intesa...

Manovra - trovato l'accordo con la Commissione europea : Roma, 18 dic., askanews, - trovato l'accordo con la Commissione europea sulla Manovra. Lo riferiscono fonti del Mef, specificando che al momento si tratta di un accordo informale che sarà ...

Manovra - Mef : “Raggiunto accordo con la Commissione Ue” ma Palazzo Chigi frena : Sarebbe stato raggiunto un accordo tra Italia e Commissione europea sulla legge di bilancio. La notizia è stata diffusa da alcune fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze al termine dell'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i commissari europei. Da Palazzo Chigi però frenano e chiedono prudenza.Continua a leggere