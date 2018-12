Inter | Zhang | è ora di tornare a vincere

Inter - Zhang su Marotta : “Ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi” : Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha speso parole di elogio per Beppe Marotta, da oggi nuovo amministratore delegato per l’area sportiva del club nerazzurro: “Questo è un cambiamento importante per il Club, in linea con il nostro obiettivo di diventare una società vincente e un’azienda di successo. Come Inter, vogliamo vincere, appassionare, ispirare e unire le persone attraverso il calcio. Beppe è uno dei migliori ...

Juventus-Inter - Agnelli e Zhang : la svolta. Tra i club un nuovo clima : estero Agnelli e Zhang hanno un rapporto cordiale, si sentono non con frequenza ma con una certa regolarità e condividono alcuni obiettivi di politica interna ed estera. Calciopoli non è tema di ...

Steven Zhang cambia l'Inter : ha poteri di firma - non servirà più l'ok dalla Cina : Nel verbale del 26 ottobre riportato dalla Gazzetta dello Sport ha riconosciuto a Steven Zhang ' tutti i poteri, da esercitarsi con firma libera e disgiunta e senza limiti di importo, per la gestione ...

Juventus-Inter è anche la sfida tra due dinastie : Agnelli e Zhang : ... il più giovane presidente della serie A, il più giovane della storia dell'Inter, considerato dalla rivista Fortune uno degli imprenditori under 40 più influenti al mondo. La sua formazione è a ...

Juventus-Inter - il primo Derby d’Italia da presidente per Zhang : “noi fiduciosi - siamo sempre più forti” : Steven Zhang, da qualche mese presidente dell’Inter, si appresta a vivere il primo Derby d’Italia da n°1 dei nerazzurri: la sfida alla Juventus è lanciata Ormai è quasi tutto pronto per la supersfida di venerdì notte: all’Allianz Stadium si gioca Juventus-Inter. Vista la rivalità che lega le due squadre, la partita che è definita ‘il Derby d’Italia’ non può essere un match come tutti gli altri, per ...

Zhang - Inter è pronta per la Juventus : ANSA, - MILANO, 5 DIC - "Siamo sempre fiduciosi, siamo pronti per la partita". Lo ha detto il presidente dell'Inter Steven Zhang, Intervenuto a Sky Sport a due giorni dalla sfida con la Juventus. "Stiamo migliorando e giochiamo meglio, ogni stagione cerchiamo di fare meglio di quella precedente - ha proseguito -. Ogni stagione dobbiamo dare il ...

Inter - Zhang lancia la sfida alla Juve : "Noi siamo pronti..." : ... lancia così il guanto di sfida ai bianconeri: "Noi siamo pronti per la partita - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. siamo sempre molto fiduciosi". Inter, Spalletti stile Shining: corsa folle in ...

Juventus-Inter - il presidente Zhang : 'Pronti alla sfida - siamo molto fiduciosi' : A presentare il match di Torino, arrivano anche le parole rilasciate a Sky Sport dal presidente dell 'Inter Steven Zhang ospite alla serata di gala per la presentazione del calendario Pirelli 2019: "...

La certezza di Steven Zhang : "Pronti ad affrontare la Juve : grande fiducia nell'Inter" : Non è il debutto in senso stretto, ovviamente, ma è il primo Derby d'Italia da presidente per Steven Zhang . La prima volta allo Stadium contro la Juve da numero uno dell'Inter. Ma cosa significa ...

DOCUMENTI – Inter - dal cda super poteri al presidente Steven Zhang : In attesa di Marotta il cda ha ridisegnato l'architettura delle deleghe rafforzando i poteri del presidente L'articolo DOCUMENTI – Inter, dal cda super poteri al presidente Steven Zhang è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Zhang jr : 'Soddisfatto? Sì - ma volevamo vincere' : Questo il pensiero del presidente nerazzurro Steven Zhang al termine del match, raccolto da Il Corriere dello Sport : ' Soddisfatto? Sì, ma ovviamente volevamo vincere … Peccato'.

Steven Zhang - manifesto dell'Interismo : 'La mia Inter è energia positiva' : L'Inter significa tanto per la gente e il mondo, perché rappresenta l'energia positiva e la grande passione di migliaia di persone. Siamo un gruppo unito con cooperazioni importanti e molto ...

Zhang jr - post per un dipendente che lascia l'Inter : 'Combatteremo sempre con un pezzo di te!' : l'Inter significa tanto per la gente e il mondo, perché rappresenta l'energia positiva e la grande passione di migliaia di persone. Siamo un gruppo unito con cooperazioni importanti e molto ...

Inter - il vero obiettivo di Zhang : i nerazzurri guardano in casa Tottenham : Zhang pensa alla crescita dell'Inter e per questo motivo prenderà come esempio il Tottenham, domani sera avversaria in Champions. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la trasferta di Londra sarà per i nerazzurri anche un'occasione di confronto. 'Fra i vari possibili esempi di crescita e consolidamento ad alto livello europeo, quello degli ...