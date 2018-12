traderlink

: #EUR/USD in rimonta: è l'ora di cambiare strategia sul cross? - TrendOnline : #EUR/USD in rimonta: è l'ora di cambiare strategia sul cross? - zazoomnews : Analisi Tecnica: EUR-USD del 19-12-2018 ore 15.50 - #Analisi #Tecnica: #EUR-USD - GoriffaZ : #buongiorno, oggi December 18, 2018 at 07:50AM 1 EUR è scambiato a 1.1386 USD. -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Questo potrebbe essere difficile da gestire per l'economia a stelle e strisce che si trova già in una fase di rallentamento rispetto ai mesi scorsi. Non è da esclude però che la fed assuma un ...