10 aerei dipinti in modo davvero strano

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) L'A380 di All Nippon Airways che rende omaggio alle tartarughe marineLa famiglia Simpson sul Boeing 737 di Western Pacific Airlines Japan Airlines e l'areo Disney con Minnie e TopolinoAll Nippon Airaways per Star WarsNorwegian Airlines rende omaggio a Grazia DeleddaL'aereo di All Nippon Airways che celebra le Olimpiadi di Tokyo 2020Brussells Airlines dedica un aereo ai PuffiVueling per MTVL'aereo Westjet dedicato a FrozenI voli Pokemon di All Nippon AirwaysL’ultimo in ordine di tempo è uscito proprio in questi giorni dall’Airbus Paintshop di Amburgo: un A380, il primo targato All Nippon Airways, che la compagnia aerea giapponese ha deciso di trasformare in una gigantesca tartaruga marina delle Hawaii, pronta a colorare i cieli con le sue tonalità di azzurro e blu. Un vero e proprio lavoro di carattere artistico, che va a unirsi alla ricca collezione di velivoli che nel corso ...