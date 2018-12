Savona | 18enne si dà fuoco in un parcheggioIl padre si uccise nello stesso modo 5 anni fa

Savona - 18enne si dà fuoco in piazza come il padre 5 anni fa : Genova, 18 dic., askanews, - Una ragazza di 18 anni si è data fuoco questa mattina in piazzale San Lorenzo a Vado Ligure, in provincia di Savona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i ...

Savona - 18enne si dà fuoco : cinque anni fa il padre si tolse la vita nello stesso modo : Una ragazza di 18 anni si è data fuoco questa mattina poco prima delle 7 in un piazzale adibito a parcheggio a Vado Ligure (Savona). Subito soccorsa dai sanitari e dai vigili del fuoco, è sopravvissuta ma ha gravi ustioni sul corpo per le quali è attualmente ricoverata all’ospedale San Martino di Genova. Ancora da chiarire le ragioni del gesto con il quale la ragazza ha emulato il padre: nel 2013 infatti l’uomo, un artigiano di 47 anni, si ...