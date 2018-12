Pd | Conte venga in Senato sulla manovra o occuperemo aula

Manovra - Commissione ancora ferma. Pd : “ Conte e Tria vengano a riferire oppure occuperemo il Senato” : Il testo della Manovra ancora non si vede al Senato e la Commissione Bilancio resta ferma. Dopo che la seduta, prevista alle 9.30, è stata posticipata alle ore 12, è cominciata la protesta delle opposizioni che, al termine di una lunga riunione dei capigruppo con il presidente, Daniele Pesco, hanno chiesto un intervento del ministro dell’Economia, Giovanni Tria . “Facciamo tutti il tifo per il nostro Paese ma è indispensabile che il ...

Pd : " Conte venga a riferire al Senato oppure occupiamo l'Aula" : Il Pd protesta per la mancanza del testo defincitivo della manovra e arriva a minacciare l'occupazione dell'Aula del Senato . “Abbiamo ampiamente superato il livello di guardia sulla legge di Bilancio. L’incapacità di questa maggioranza - dichiara il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci -ci ha trascinati in piena emergenza democratica. Chiediamo che il presidente Conte venga subito ...

Manovra : Fornaro - Tria e Conte vengano in Aula - oggi Italia più isolata : oggi l'Italia non si può permettere uno scontro che rischia di diventare mortale per la nostra economia.