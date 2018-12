Multe più salate dal primo gennaio 2019 | le sanzioni aumentano del 2 | 2%

Fattura elettronica : nessun rinvio - ma più esenzioni e meno Multe : Il leghista Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero dell'Economia, ha detto in commissione Finanze al Senato che "per al meno due milioni di partite Iva non ci sarà l'obbligo di emettere la ...

Multe più care dal 2019 : Un piccolo rialzo, che potrebbe farsi sentire già tra qualche settimana. Dal primo gennaio 2019 le Multe stradali potrebbero costare il 2,4% in più. A rilevarlo è Luigi Altamura, comandante della polizia municipale di Verona per l’Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale. Secondo le stime, infatti, i divieti di sosta ‘semplici’ dovrebbero passare da 41 a 42 euro, le violazioni alle Ztl e alle ...

RC Auto : nuova proposta prevede ritiro della patente e Multe più salate per gli evasori : Sono milioni i veicoli che ogni giorno circolano nelle strade del nostro paese, e non è un caso se proprio l’Italia appaia come il paese europeo con il maggior numero di Automobili per abitante. Questo vuol dire che la maggior parte delle persone ricorre all’Auto di proprietà per muoversi, un fattore che si ripercuote inevitabilmente sulle emissioni inquinanti e il traffico sempre più congestionato soprattutto nelle grandi ...