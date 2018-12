Manovra | ' fondi a Comuni che accolgono migranti solo con Bilancio ok'

Manovra. Ecobonus sull'acquisto se si rottama l'auto - meno fondi a sicurezza lavoro : La promozione è affidata alla 'Sport e Salute', la nuova Spa che sostituisce Coni Servizi. Stretta anti-pirateria per le partite Una stretta contro la pirateria pergli eventi sportivi, partite di ...

Manovra - trovati i fondi per deficit/Pil a 2 - 04% : tassa solo su auto extra-lusso e Suv - fondi per metro e buche di Roma : Le coperture ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit/Pil offerto all'Europa per evitare la procedura di infrazione. È quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ad...

Manovra - trovati i fondi per deficit/Pil a 2 - 04% ed evitare la sanzione Ue : Le coperture ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit/Pil offerto all'Europa per evitare la procedura di infrazione. È quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ad alcune risorse -...

Manovra - fonti Palazzo Chigi : trovati i fondi per deficit a 2 - 04% : Seduti attorno al tavolo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri dell'Economia e dei Rapporti col Parlamento Giovanni Tria e Riccardo ...

Scuola - aumento stipendi docenti ultime notizie : ecco i fondi stanziati nella Manovra : Vi abbiamo riferito in precedenza in merito al maxi aumento di 460 euro netti mensili per i dirigenti scolastici, in seguito all’accordo sul rinnovo contrattuale: il nuovo CCNL è stato siglato l’altra notte presso l’Aran. Rinnovo contrattuale in vista anche per i docenti, anche se in questo caso si può parlare solo di mini aumento. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ di oggi, sabato 15 ...

Manovra : reddito di cittadinanza e Quota 100 - confermati fondi e tempi : Ieri sera, 10 dicembre, si è svolto a Palazzo Chigi un incontro tra il premier Giuseppe Conte e i rappresentanti della Ragioneria dello Stato e dell'Inps. All'incontro erano presenti anche il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon e i sottosegretari all'Economia Laura Castelli e Massimo Garavaglia. Nel corso dell'incontro sono state esaminate attentamente le tabelle tecniche elaborate dai corrispondenti ...

Manovra - Lega : confermati fondi e tempi per «quota 100» : È saltata invece la riunione tecnica sugli emendamenti prevista subito dopo l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria con al centro gli investimenti e il ...

Manovra - Lega : smantelliamo Fornero - confermati fondi e tempi : Roma, 10 dic., askanews, - La Lega va avanti sulla riforma delle pensioni e conferma il suo obiettivo di smantellare la legge Fornero. Al termine di un incontro sul tema definito 'positivo' il ...

Manovra - Lega : smantelliamo Fornero - confermati fondi e tempi : Roma, 10 dic. , askanews, - La Lega va avanti sulla riforma delle pensioni e conferma il suo obiettivo di smantellare la legge Fornero. Al termine di un incontro sul tema definito "positivo" il ...

Manovra - Furlan : Incontro con Conte approfondito - è cambio passo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse