Manchester United | partiti i contatti per il post Mourinho | Conte seconda scelta

Manchester United - Mourinho non è più l'allenatore : Josè Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. Decisivi i deludenti risultati della prima parte della Premier League. La notizia dell'esonero dell'allenatore portoghese è stata data dalla dirigenza dei Red Devils tramite un comunicato ufficiale e sul profilo Twitter. Secondo quanto sostiene Sky, al momento la squadra è affidata a Michael Carrick (fino allo scorso anno centrocampista dello United ed entrato nello staff tecnico della ...

Manchester United : Josè Mourinho non è più il tecnico dei 'Red Devils' : Dopo i recenti risultati della squadra, considerati poco soddisfacenti da parte dei tifosi e della società, i rapporti tra la tifoseria e il tecnico portoghese si sono incrinati ancora di più. Per ultimo la recente sconfitta del Manchester United proprio contro il Liverpool di Klopp. Mourinho è stato sconfitto per 3-1, grazie ad una splendida doppietta realizzata dal subentrato Shaqiri.

Mourinho esonerato dal Manchester United : fatale la sconfitta con il Liverpool : Dopo le polemiche, le tensioni interne al club, le liti con Paul Pogba e soprattutto i 19 punti di distacco dalla vetta della Premier League, il Manchester United ha detto basta e su Twitter ha annunciato l'esonero di José Mourinho. fatale è stata la sconfitta con il Liverpool per 3-1 dell'ultimo turno di campionato: l'ultima goccia, in un inizio di stagione negativo in termini di risultati ma soprattutto di gioco.

L'addio tra Mourinho e il Manchester United doveva arrivare prima : Non poteva che finire così. E forse è bene che sia finita così. L'addio, pare consensuale, di Mourinho al Manchester United è l'eutanasia di un amore mai scoppiato davvero, se non a sprazzi, brevi innamoramenti furiosi da consumare per la durata di una vittoria all'ultimo minuto o di una coppa bella

Ecco chi è Michael Carrick - il nuovo allenatore del Manchester United dopo l'esonero di Mourinho : Clamoroso ribaltone in casa Manchester United, il club nelle ultime ore ha comunicato l'addio con l'allenatore Josè Mourinho, una notizie ormai nell'aria considerando i rapporti compromessi tra le parti. "Il club ringrazia José per il suo lavoro durante l'esperienza al Manchester United e gli augura il meglio per il futuro. Verrà scelto un nuovo manager fino al termine della stagione in corso, mentre il club ...

Manchester United UFFICIALE - esonerato Mourinho : Conte all'orizzonte : ESONERO Mourinho – Un fulmine si abbatte su Old Trafford, José Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. O meglio non è ancora chiaro se il tecnico portoghese sia stato sollevato dall'incarico o se Mou abbia messo sul tavolo il proprio contratto. Nelle prossime ore sarà tutto più chiaro.

Esonero Mourinho - ecco l'allenatore scelto dal Manchester United come sostituto : Esonero Mourinho – Sono ore caldissime in casa Manchester United, nelle ultime ore è stato comunicato l'addio con l'allenatore José Mourinho, la notizia era nell'aria, il rapporto era infatti ai minimi storici. "Il club ringrazia José per il suo lavoro durante l'esperienza al Manchester United e gli augura il meglio per il futuro. Verrà scelto un nuovo manager fino al termine della stagione in corso, mentre il ...