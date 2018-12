Ecco le 10 persone più influenti per la scienza nel 2018

Gli psicopatici non sono solo criminali : molti sono persone comuni con cui abbiamo delle relazioni - Ecco come riconoscerli : Quante volte ci è capitato di dire: “ma questo è proprio uno psicopatico“. Ebbene, può darsi che avevamo ragione. Buona parte di coloro che si possono definire “psicopatici” da un punto di vista medico, vive una vita normalissima e ordinaria, dunque incontrarli e instaurarci delle relazioni può capitare a tutti. Secondo i ricercatori la psicopatia implica un comportamento antisociale persistente, un’empatia e un ...

70 famiglie truffate. Ecco come agivano le persone arrestate dalle Fiamme Gialle : L'attività in esame rappresenta un esempio della costante attenzione che il Corpo riserva ai fenomeni criminali che interessano il mondo del risparmio, dove l'esistenza di fatti come quello portato ...

Annunci di lavoro nella moda : Gucci assume 400 persone - Ecco come candidarsi : Se l'universo della moda ti ha sempre affascinato non potrai lasciarti scappare questa occasione. Gucci, la famosa casa d'abbigliamento fiorentina, ha avviato una procedura di selezione per l'assunzione di ben 400 persone entro la fine di quest'anno. Diversi i profili ricercati così come le sedi che andranno coperte, non solo in Italia ma in tutto il mondo.Continua a leggere

Fedez : “Per la mia festa si è scatenato un caso di stato - eppure in Tv ho visto vasche con cibo lanciato sulle persone!” Ecco le sue parole : A Fedez non sono proprio andate a genio le numerose critiche ricevute per la discussa festa di compleanno che la moglie Chiara Ferragni gli ha organizzato all’interno di un noto supermercato di City Life.... L'articolo Fedez: “Per la mia festa si è scatenato un caso di stato, eppure in Tv ho visto vasche con cibo lanciato sulle persone!” Ecco le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Importante ritrovamento a Pompei - riaffiorano 6 scheletri di persone : “Ecco i loro ultimi istanti prima della tragedia” : Nuovo importantissimo ritrovamento negli scavi di Pompei: sono stati trovati i resti di 6 persone, probabilmente donne e bambini, che si erano rifugiati in una stanza da letto nel disperato tentativo di salvarsi dalla pioggia di lapilli che aveva invaso l’abitazione. “Un ritrovamento scioccante, ma anche molto Importante per la storia degli studi“, commenta con l’ANSA il direttore Massimo Osanna. Gli scheletri sono stati ...

Ecco perché “le dimensioni contano” : le persone alte sono più esposte ai tumori - il rischio aumenta del 10% ogni 10 cm di altezza : Nonostante fosse già noto che le persone alte incorrono in un rischio più elevato di essere colpite da un tumore, sconosciuti erano i motivi: una ricerca statunitense ha scoperto che ciò accade perché possiedono un maggior numero di cellule in grado di essere colpite dalla malattia. Secondo uno studio pubblicato su Proceedings of Royal Society B condotto su popolazioni di 3 continenti, il rischio aumenta del 10% ogni dieci centimetri di altezza: ...

Salute : milioni di persone ogni anno al pronto soccorso per attacchi d’asma - Ecco qual è la causa più insidiosa : Sono diverse milioni gli individui nel mondo che finiscono ogni anno in pronto soccorso a causa di un attacco di asma dovuto all’inquinamento da traffico e industriale, da esposizione sia a ozono che ha forte azione irritante sulle vie respiratorie, sia a ‘particolato fine’, ovvero quelle particelle inquinanti che finiscono in profondità nei polmoni. A rivelarlo è uno studio, il primo del genere, condotto da Susan Anenberg, ...

Ecco perché se sei sensibile non puoi avere accanto persone false e ipocrite : La sensibilità è una dote di cui non tutti sono provvisti e, se non siete tra quelli che si considerano sensibili, sicuramente avrete avuto a che fare, almeno una volta nella vita, con persone con questa particolare caratteristica. Le persone sensibili possiedono il dono dell’empatia, che le portano a entrare in totale sintonia con l’altro, grazie a una percezione molto profonda dei sentimenti e delle sensazioni emanati dagli altri individui. ...

Nutrire 10 miliardi di persone entro il 2050? Un’impresa possibile : Ecco come : (foto: Miguel Sotomayor/Getty Images) Virare verso una dieta più salutare e basata principalmente su prodotti a base vegetale, dimezzare gli sprechi e gli scarti, potenziare le coltivazioni e le tecnologie associate all’agricoltura: sono alcune misure che possono consentire di avere cibo per una popolazione di 10 miliardi di persone, quale quella che vivrà sul nostro pianeta entro il 2050. A mostrare che questo obiettivo è possibile è un ...