Discesa Val Gardena streaming video e tv | tutto pronto | si comincia! | sci femminile

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : Ramona Siebenhofer è la più veloce nell’ultima prova - lontane le italiane : A meno di due ore dalla gara vera e propria, è stata disputata la seconda prova della Discesa libera della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018/19. Il miglior tempo lo ha fissato l’austriaca Ramona Siebenhofer in 1:24.32, precedendo le connazionali Stephanie Venier per 7 centesimi e Tamara Tippler per 24. Quarta posizione per la tedesca Michaela Weing a 25, quinta per l’ennesima austriaca ...

Sci alpino - prima Discesa femminile della storia in Val Gardena : la prima a scendere sarà Nadia Fanchini : Sulla Saslong la prima storica discesa femminile alle 12:30: apre Nadia Fanchini, Nicol Delago ha il 14. Nell’ultima prova Siebenhofer è di nuovo la più veloce, buon tempo della Marsaglia sarà Nadia Fanchini ad aprire la prima storica discesa femminile di Coppa del mondo in Val Gardena. Sulla Saslong le donne non hanno mai gareggiato e alle 12.30 (diretta tv su Eurosport 1 e Raisport) toccherà all’azzurra aprire le danze, ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Val Gardena 2018 in DIRETTA : Nicol Delago sogna il colpaccio - Nadia Fanchini e Brignone devono superarsi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La Saslong apre alle donne e sarà una fantastica novità, essendo una prima volta assoluta per le velociste sullo storico tracciato gardenese. Una gara dunque apertissima, dove davvero può succedere di tutto e dove le candidate alla vittoria finale sono veramente tante. Non ci sarà Mikaela Shiffrin, che ha ...

Sci alpino - Nicol Delago : “Che bello gareggiare in Val Gardena - una vera Discesa”. Brignone : “Spero in un bel superG” : Giornata di prove di discesa in Val Gardena per le ragazze, attese da due giorni di gara sulla mitica Saslong: domani la discesa e mercoledì il superG validi per le Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Oggi si è ben comportata Nicol Delago che, dopo gli ottimi riscontri ottenuti durante la trasferta in Nordamerica, ha battuto un colpo anche nei test odierni sulla neve italiane chiudendo le due prove con un terzo e un secondo posto. Le prove ...

Sci alpino - le parole delle azzurre dopo la seconda prova di Discesa in Val Gardena : Delago: “Mi diverto tantissimo, la pista è stupenda, ma la gara è un’altra cosa”. Brignone: “Tanti spazi tra le porte e faccio fatica a riempirli” Con il terzo e il secondo tempo nelle due prove cronometrate, Nicol Delago dimostra di trovarsi a proprio agio sulla Saslong, la pista dove le donne non hanno mai gareggiato in Coppa del mondo, ma sulla quale lei è cresciuta essendo nata in Val Gardena: “Sono ...

Sci alpino - Nicol Delago sempre più su : solo la Ledecka meglio dell’azzurra nella 2ª prova di Discesa in Val Gardena : Nicol Delago in palla sulla pista di casa della Val Gardena: è terza e seconda nelle due prove di discesa. Al mattino vince Sieberhofer, poi la più veloce è Ester Ledecka È una Nicol Delago che fa sognare quella vista nella prima giornata di allenamenti ufficiali in Val Gardena. Sulla pista di casa, l’azzurra centra il terzo tempo nella prima prova cronometrata di discesa ed è seconda soltanto a Ester Ledecka in quella successiva, ...

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : Ester Ledecka vince la seconda prova. Nicol Delago ottima seconda! : Dalla vittoria del PGS di Cortina al primo posto nella seconda prova della discesa della Val Gardena. Ester Ledecka ha già dimostrato, anche molto bene, di poter passare tranquillamente dallo snowboard allo sci alpino e la ceca si presenta sulla Saslong come una delle possibili outsider per il successo finale. Un’ottima seconda prova per la campionessa olimpica di superG, che ha chiuso con il tempo di 1’24”43, quasi due secondi ...

Sci alpino - l’austriaca Siebenhofer si prende la prima prova cronometrata della Discesa in Val Gardena : terza Nicol Delago : Siebenhofer mette il sigillo sul debutto della Coppa femminile in Val Gardena. Delago ottima terza nella prima prova. Alle 12.30 si ripete E’ l’austriaca Ramona Siebehofer a mettere il sigillo sul debutto della Coppa del mondo femminile sulla Saslong, la storica pista della Val Gardena, da sempre sede della Coppa maschile. L’austriaca ha fermato il crono sul tempo di 1’26″32, precedendo di soli 2 centesimi una ...

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : l’austriaca Siebenhofer vince la prima prova - terzo posto per Nicol Delago : Si è aperta ufficialmente la tre giorni della Coppa del Mondo femminile in Val Gardena. Oggi sulla Saslong è tempo di prove di Discesa (saranno due) in vista delle gare di domani (Super G) e mercoledì (Discesa). Nella prima prova il miglior tempo è stato dell’austriaca Ramona Siebenhofer, che ha chiuso con il tempo totale di 1’26”32, precedendo di soli due centesimi la slovena Ilka Stuhec. Ottime indicazioni per l’Italia ...