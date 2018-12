Cina | presidente Xi Jinping | nessuno può dirci cosa fare o non fare

Cina : il presidente Xi inaugura la via Conferenza economica centrale per il lavoro : Pechino, 18 dic 06:04 - , Agenzia Nova, - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha commentato oggi lo stato del processo di riforma e apertura dell'economia nazionale, riconoscendone... , Cip,

Cina : pubblicata raccolta dei discorsi del presidente Xi sulla nuova Via della seta : "La nuova Via della seta è divenuta la piattaforma per la cooperazione più popolare e di più larga scala al mondo", ha dichiarato il ministro. , segue, , Cip,

Huawei - la verità dello scontro tra Usa-Cina dopo l"arresto della figlia del Presidente della società : L’arresto della figlia del Presidente di Huwaei voluto dagli Usa, effetti su Borse e mercati e significato nella rivalita Usa-Cina

Club Atlantico Napoli - il presidente : 'Napoli città più viCina all'hub Sud' : 'Napoli è legittimata a essere un baricentro dell'Alleanza Atlantica moderna e in questo è necessario aprirsi alla società civile, all'impresa, alla cultura della città'. È con questa idea che il ...

Cina : presidente Xi esorta paesi del G20 a guidare l'economia mondiale in modo responsabile : Buenos Aires, 30 nov 22:32 - , Agenzia Nova, - Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i paesi del G20 ad aderire all'apertura, alla partnership, all'innovazione e all'inclusione e... , Abu,

Gaffe di Di Maio in Cina : chiama "Ping" il presidente Xi Jinping : "Il nuovo governo italiano ritiene che il rapporto con la Cina sia fondamentale". Lo ha affermato Luigi Di Maio da Shanghai dove è in corso la China International Import Expo, l'evento sul commercio voluto da Xi Jinping per dimostrare la capacità del mercato cinese. Il vicepremier Di Maio si è recato in Cina per chiudere alcuni dossier commerciali e per tenere un discorso nel forum dedicato a Commercio e Innovazione. Il ministro pentastellato ha ...

Cina : presidente Xi - serve supporto alle imprese private : Pechino, 02 nov 08:51 - , Agenzia Nova, - Il presidente Xi Jinping ha sottolineato la necessità id creare un ambiente di sviluppo migliore per l'economia privata nel processo di... , Cip,