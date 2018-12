Torino-Juve | convalidato l’arresto di otto ultrà bianconeri

Torino - bordata Cairo : “Rigori Juve ed esultanza CR7? Ecco cosa dico” : Urbano Cairo, intervistato ai microfoni di “Radio 1” ha evidenziato il suo punto di vista dopo il derby di sabato sera contro la Juventus. Una sfida caratterizzata da alcune decisioni arbitrali discutibili. Il presidente granata focalizza le sue attenzioni su i due presunti falli da rigore di Alex Sandro e Matuidi rispettivamente su Zaza e […] L'articolo Torino, bordata Cairo: “Rigori Juve ed esultanza CR7? Ecco cosa ...

Torino - furia Cairo : nel mirino Juventus e Cristiano Ronaldo : Il Torino ha dovuto fare i conti con l’immeritata sconfitta nella gara di campionato contro la Juventus, un derby ben interpretato dalla squadra di Walter Mazzarri. Nel mirino sono finiti gli errori arbitrali, in particolar modo due penalty non fischiati ai granata. furia del presidente Cairo ai microfoni di Radio Anch’Io su Radio 1: “Con la Juve siamo sfortunati, ho un elenco di episodi contro incredibile. L’hanno ...

Torino - Cairo : "Con la Juve sfortunati. CR7-Ichazo? Un campione non fa certe cose" : "Con la Juve siamo sfortunati, ho un elenco di episodi contro incredibile". Il presidente del Torino, Urbano Cairo ai microfoni di Radio Anch'Io su Radio 1, torna sugli episodi dell'ultimo derby ...

La Juventus fa suo il derby - contro il Torino decide CR7 su rigore : Torino - Un Torino rognoso e sfortunato non riesce a bloccare la Juventus, alla 15a vittoria in questo campionato, la ottava negli ultimi 9 derby. Come nei sogni , in questo caso, dei tifosi ...

Torino-Juventus - Belotti alimenta le polemiche : “i rigori? Ecco come la penso” : Torino-Juventus, Belotti ha parlato della gara di ieri sera, con un focus sul calcio di rigore che non è stato assegnato ai granata Il Gallo Belotti non ci sta e nel day after del derby tra Torino e Juventus, è tornato a parlare degli episodi da moviola dell’incontro. Ai microfoni di Torino Channel, il centravanti granata ha dichiarato: “C’è grande rammarico perché abbiamo fatto una grandissima partita, giocando alla pari ...

Juventus - De Sciglio : “Col Torino è stata una battaglia. Nazionale? Contento se arriva la chiamata” : Ai microfoni di Juventus Tv, il terzino bianconero Mattia De Sciglio ha commentato il successo della sua squadra nel derby della Mole: “È sempre difficile giocare qua, è sempre una battaglia. I granata hanno una squadra molto fisica, ben organizzata, e fanno della lotta la loro caratteristica principale. Sapevamo fin da subito che sarebbe stata stata una partita complicata dove non bisognava fare più di tanto i leziosi, ma buttare ...

L’ennesimo “derby” di Torino vinto dalla Juventus : In un incontro bruttino e poco entusiasmante la Juventus ha comunque ottenuto la sua quindicesima vittoria in sedici partite

Torino-Juventus : bianconeri col volto di Mandzukic - i granata sono maturi : Il derby della Mole è stato archiviato: 0-1 di rigore , con Cristiano Ronaldo autore del gol numero 5.000 della storia bianconera. Il punteggio, però, non rende onore al merito granata. La squadra di ...

Torino-Juventus 0-1 - Mazzarri : 'Potevano esserci due rigori' : Roma, 16 dic., askanews, - La Juventus si aggiudica il derby della Mole e si conferma sempre più leader della classifica con 46 punti, 11 in più del Napoli che ha una gara in meno. All'Olimpico ...

Torino-Juventus - tensione fuori dallo stadio : 9 arresti - 5 denunce : Sono 9 le persone arrestate e 5 quelle denunciate per le tensioni che si sono verificate fuori dall'Olimpico di Torino, prima del derby tra granata e bianconeri. Oltre 750 gli uomini delle forze dell'...

Torino-Juve - la moviola : giusto il rigore su Mandzukic. Belotti-Matuidi - restano i dubbi : Ecco la moviola di Torino-Juventus, terminata 1-0 in favore dei bianconeri con rigore trasformato nel secondo tempo da Cristiano Ronaldo. Al 27' è corretta l'ammonizione di Zaza che in scivolata su ...

Torino-Juve - la moviola della Gazzetta : dubbi Matuidi-Belotti - netto il penalty su Mandzukic : Polemiche arbitrali Torino-Juve 0-1, il Derby della Mole è terminato con un po’ di polemiche arbitrali (soprattutto da parte del tecnico Mazzarri) per alcuni episodi dubbi in entrambe le aree di rigore. Secondo l’allenatore del Toro, Mazzoleni non avrebbe visto due calci di rigore per i suoi. La moviola della Gazzetta dello Sport, a cura di Alessandro Catapano, prova a rileggere le situazioni più controverse, compreso il penalty ...

Pagelle/ Torino-Juventus - 0-1 - : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 16giornata - : Pagelle Torino-Juventus , 0-1, : Fantacalcio, i voti del derby della Mole, valevole per la 16giornata di Serie A. Con la firma di Cristiano Ronaldo.

Gol su rigore di Ronaldo e la Juventus fa suo il derby col Torino : Un Torino rognoso e sfortunato non riesce a bloccare la Juventus, alla 15a vittoria in questo campionato, la ottava negli ultimi 9 derby. Come nei sogni, in questo caso, dei tifosi bianconeri e negli ...