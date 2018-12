Roma-Genoa 3-2 | Di Francesco | ' Siamo ancora malati'

Video/ Roma-Genoa - 3-2 - : highlights e gol della partita - Serie A - 16giornata - : Video Roma-Genoa , 3-2, : highlights e gol della partita valevole per la 16giornata di Serie A. I giallorossi ritrovano il successo e i tre punti.

La Roma affonda il Genoa. Astinenza finita - torna a vincere dopo 5 settimane : La Roma torna a vincere e interrompe un'Astinenza di 5 partite, tra campionato e Champions. Ma la prestazione è tutt'altro che convincente, con i giallorossi costretti a inseguire e ribaltare in corsa ...

Una Roma da incubo batte il Genoa : Solo i tre punti. Per usare un eufemismo. Una vittoria importantissima per la classifica, ossigeno puro per una squadra evidentemente malata. Per il resto il nulla, di fronte a un risultato più che casuale arrivato contro una formazione, quella Ligure, che nonostante le sue estreme lacune difensive era quasi riuscita ad acciuffare un risultato importante. Farà discutere in questo senso il rigore netto non dato ai rossoblù nel finale per una ...

Roma-Genoa - che errore di Olsen! E il Var lo salva nel secondo tempo : La Roma batte il Genoa 3-2, ritrovando la vittoria e il sorriso in una serata comunque difficile e per certi versi surreale. In un Olimpico che ha registrato il minimo storico di presenze e che nei ...

Roma-Genoa - Prandelli : “Episodi clamorosi non visti e non guardati” : ROMA GENOA, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Radio Rai, Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ha parlato della sconfitta contro la Roma: “Abbiamo lavorato sul fatto che la Roma è in condizioni psicologiche particolari per aggredirli alti. Ci sentiamo defraudati dei nostri errori ma anche di qualche errore tecnico”. LEGGI ANCHE: Roma […] L'articolo Roma-Genoa, Prandelli: “Episodi clamorosi non ...

Roma-Genoa 3-2 - Partita pazza - Cristante e Var salvano la panchina di Di Francesco : La Roma vince 3 a 2 contro il Genoa nel posticipo della 15giornata di Serie A. Il Grifone parte bene e nel primo tempo va in gol con Krzysztof Piatek e Oscar Hiljemark , stoppando il momentaneo pari ...

Roma-Genoa - le pagelle : paperOlsen - Nzonzi una zavorra. Lampi di Kluivert e Cristante : La Roma vince 3 a 2 contro il Genoa nel match di domenica 16 dicembre . Record negativo di affluenza all'Olimpico, soltanto 27.000 i tifosi giallorossi presenti. A sbloccare la gara è Krzysztof Piatek ...

Roma-Genoa 3-2 - le pagelle : Hiljemark protagonista - Pandev spreca tutto : Il Genoa cede 3-2 alla Roma, ma restano i rimpianti per essere andati per ben due volte in vantaggio e aver sprecato il pallone del 3-3 nel finale con Pandev , qui la cronaca , . Gran partita di ...

Di Francesco salva la panchina dopo un Roma-Genoa rocambolesco : Di Francesco sapeva benissimo che Roma-Genoa sarebbe stata la gara spartiacque di questa stagione tanto tribolata. Alla vigilia della partita il tecnico aveva chiamato a raccolta una tifoseria delusa ma compatta anche nella contestazione. Nei giorni scorsi a Roma erano comparsi cento striscioni con un destinatario unico. Eloquente la scritta: Pallotta vattene. I tifosi, dunque, avevano preso di mira la società e si erano mostrati più morbidi nei ...

Serie A : Roma-Genoa 3-2 : ANSA, - ROMA, 16 DIC - La Roma batte il Genoa 3-2 nel posticipo domenicaLE della 16/a giornata di Serie A e salva la panchina di Di Francesco. La partita dell'Olimpico, sotto la pioggia, si mette ...

Serie A - Roma-Genoa 3-2 : Fazio - Kluivert e Cristante salvano Di Francesco : ROMA - Un 3-2 così sofferto non può far sorridere la Roma ma serve almeno a salvare la panchina di Di Francesco . In un Olimpico freddo non solo per la pioggia e il vento, Fazio , Kluivert e Cristante ...

Roma-Genoa - Di Francesco : “C’è stata voglia di portare a casa i tre punti” : ROMA GENOA, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro il Genoa: “Stasera devo fare i complimenti ragazzi, c’era un ambiente particolare. Per i ragazzi non è stata facile, siamo una squadra malata sotto alcuni punti di vista. Ma hanno espresso […] L'articolo Roma-Genoa, Di Francesco: “C’è stata voglia di portare a ...

Diretta/ Roma-Genoa - risultato finale 3-2 - streaming video e tv : i giallorossi ritrovano la vittoria! : Diretta Roma-Genoa, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Roma - Di Francesco respira dopo la vittoria sul Genoa : “Ambiente difficile - ma ottima reazione” : Al termine del match contro il Genoa, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Sulla partita: “Stasera devo fare i complimenti ai ragazzi che in un ambiente particolare, dovuto comunque al nostro demerito. Non è stato facile, ma hanno tirato la voglia, l’orgoglio di fare i tre punti. Certo, a volte abbiamo giocato meglio”. Su Zaniolo: “L’ho mandato in ...