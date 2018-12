Pillars of Eternity 2 | previsto l' arrivo su console nel 2019 | anche su Nintendo Switch

Pillars of Eternity 2 : il DLC finale The Forgotten Sanctum arriva oggi su PC e si mostra in un nuovo gameplay trailer : Obsidian Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer per il DLC finale di Pillars of Eternity 2: Deadfire, The Forgotten Sanctum, che uscirà oggi per PC.Come riporta Gamingbolt, l'arcimago Maura è andato a risvegliare una sorta di minaccia in un dungeon da qualche parte nelle Black Isles. I maghi di Eora cercano il tuo aiuto e tocca a The Watcher raggiungere questo dungeon. Definito come espansivo, il nuovo dungeon includerà le sfide più ...

La terza e ultima espansione di Pillars of Eternity 2 ha una data di uscita : Grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, apprendiamo che The Forgotten Sanctum, la terza e ultima espansione a pagamento di Pillars of Eternity 2: Deadfire, uscirà il 13 dicembre.Con The Forgotten Sanctum saremo in grado di esplorare un dungeon costruito nella carne di un dio dormiente (non è stato rivelato il nome) e dovremo superare sfide di livello molto alto, le più difficili mai comparse nel gioco.The Forgotten Sanctum costerà solo $ 10 o ...

Pillars of Eternity 2 : a quanto pare i primi dati di vendita sono piuttosto deludenti : Questi ultimi anni sono stati una sorta di rinascita per gli RPG vecchia scuola come Pillars of Eternity, Divinity e Wasteland 2, parliamo di titoli caratterizzati da un forte impianto narrativo, con valanghe di testo da leggere e combattimenti (quasi sempre a turni) che devono essere affrontati con serietà ed intelligenza, insomma non un genere per tutti. Per questo (pur avendo la loro fetta di mercato) molte volte si rivelano un flop dal punto ...