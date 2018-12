Milan | Gattuso ' rompete le scatole a me'

Milan - Gattuso 'Io e Pippo Inzaghi ci giochiamo tanto' : MilanO - Il Milan deve ripartire domani sera a Bologna dopo il naufragio di Atene. Gattuso chiede ai suoi giocatori di non ripetere gli errori commessi giovedì con l'Olympiakos. Ma difende il gruppo ...

Serie A Milan - i convocati di Gattuso per il Bologna : MilanO - Seduta di rifinitura seguita dalle convocazioni, in casa Milan , in vista della gara in casa del Bologna in programma domani alle ore 20.30. Tra i 23 giocatori chiamati dal tecnico rossonero ...

Bologna-Milan - Inzaghi : 'La luce è dietro l'angolo. Gattuso un grande amico' : Una sfida contro il suo passato per provare a dare una svolta al Bologna , terzultimo in classifica a quota 11 punti. Un momento delicato quello attraversato dalla formazione rossoblù, contestata in ...

Calciomercato Milan - Gattuso fa il punto : “le cessioni ed il caso Ibra? Ecco cosa dico” : Calciomercato Milan, Rino Gattuso ha parlato delle tante voci circolate in queste ore attorno al club rossonero in chiave mercato Calciomercato Milan – “Tutto quello che scrivete a livello di mercato, finanziario e fair play sono tutte cose che non ho ancora affrontato con la società. Nessuno è ancora venuto a dirmi ‘lo riscattiamo, non lo riscattiamo’, sono cose che sento dire solo da voi della stampa. So che ...

Milan - Gattuso rivive l’incubo di Atene : “i miei piangevano nello spogliatoio” - poi la strigliata ad Higuain : Milan, Rino Gattuso è tornato sulla gara di Atene che ha estromesso i rossoneri dall’Europa League, un incontro che lascerà il segno “Fa rabbia uscire in quel modo dall’Europa League, perché avevamo il match in mano. Abbiamo regalato una partita, dormendo completamente in certi episodi. È vero, c’è stato qualche errore arbitrale ma nel calcio succede e non dobbiamo attaccarci a queste cose. Serve che stiamo svegli, ...

Bologna-Milan - la conferenza di Gattuso in diretta : Dopo l'eliminazione dall'Europa League, il Milan deve provare subito a rialzarsi: domani sera posticipo di campionato sul campo del Bologna, obbligatori tre punti per difendere il quarto posto. ...

Milan - bordata Calhanoglu : può andar via subito! Gattuso pronto a liberarsene : Secondo La Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan a gennaio. Non è uno scenario da escludere 'se Paquetà dovesse fare bene e dimostrarsi pronto', si legge. 'Gattuso si priverebbe senza rimpianti, ...

Inter-Milan - derby di mercato per Conte : Spalletti e Gattuso tremano : Gli allenatori di Inter e Milan rischiano grosso con la Gazzetta dello Sport che parla di derby per Antonio Conte ma solo in vista della prossima stagione. Nel mirino dei nerazzurri, oltre all'ex ...

Milan - Reina in esclusiva : 'Feriti nell'orgoglio - ora reagiamo. Gattuso è il nostro capitano' : Dichiarazioni da leader vero. Nessun giro di parole per Pepe Reina , che in esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento attraversato dal Milan . Ancora tanta la delusione in casa rossonera per l'inaspettata eliminazione alla fase a gironi di Europa League , che ha gettato ombre su un ...

Milan - Gattuso e Higuain sotto esame : il flop in Europa League costa caro : La caduta europea ha prodotto un rumore pesante per tre motivi: il girone era alla portata, il Milan che abbandona le coppe ai gironi è qualcosa che mortifica la storia europea rossonera e, in ottica ...

Matteo Salvini vede il Milan con Pellegatti : 'Cosa mi ha detto dopo la sconfitta di Atene' - Gattuso trema : Si sono incontrati in aeroporto, Matteo Salvini e Carlo Pellegatti , e hanno seguito insieme la sventurata trasferta del Milan in Europa League in casa dell' Olympiakos , ad Atene. Per i rossoneri, di ...

Calciomercato Milan - Gattuso in bilico : Conte tra gli eventuali sostituti (RUMORS) : Clima davvero poco entusiasmante in casa Milan dopo la sorprendente sconfitta ad Atene contro i greci dell'Olympiakos, i quali hanno sconfitto per 3-1 i rossoneri. Tra i principali responsabili della sconfitta (che ha causato l'eliminazione della squadra meneghina dall'Europa League) viene indicato Gennaro Gattuso, colui che avrebbe dovuto essere tra le colonne portanti del rilancio della formazione rossonera, ma che finora sembra non essere ...

Paradosso rossonero - Gattuso fallisce ma si tiene il Milan : i motivi del flop e del mancato esonero : Gennaro Gattuso è riuscito a salvare la panchina nonostante il flop del suo Milan in terra greca, un’eliminazione dall’Europa League a dir poco cocente per i rossoneri Gennaro Gattuso è finito nel mirino delle critiche dopo l’uscita di scena del Milan dall’Europa League in modo alquanto disastroso. Ieri sera ad Atene i rossoneri avevano due risultati su tre contro un Olympiacos a dir poco modesto, anzi, avrebbero ...

Milan - Higuain e Gattuso sotto accusa : futuro a rischio : Il Milan torna a casa da Atene con il morale sotto terra, un'eliminazione dolorosa e tanti, troppi, dubbi sul futuro. Perché la sconfitta contro l'Olympiacos non solo rischia di congelare i programmi ...