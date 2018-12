Cancro al cervello e uso del cellulare | uno studio esclude la correlazione | “Nessun

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Nessun collegamento provato al momento tra l’uso dei telefoni cellulari e l’incidenza dei tumori cerebrali. È quanto emerge da uno nuovoaustraliano condotto su 16.800 casi dicerebrale registrati a partire dall’inizio degli anni ’80. La ricerca – coordinata dall’Arpansa (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency), realizzata insieme a University of Wollongong, Monash University e University of Auckland e finanziata dalla governativa National Health and Medical Research Council – è stata pubblicata sul British Medical Journal Open. È stata esaminata l’incidenza di diversi tipi di tumori cerebrali negli adulti, tra cui glioma, glioblastoma e meningioma, diagnosticati fra il 1982 e il 2013.Come riferisce il responsabile della ricerca, Ken Karipidis dell’Arpansa i tassi “di tumori cerebrali sono rimasti piuttosto stabili nei ...