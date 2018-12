: ?? PROVINCIA DI SALERNO | SABATO DI SANGUE SULLE STRADE Per i due non c'è stato scampo. #teleclubitalia #cronaca… - TeleClubItalia : ?? PROVINCIA DI SALERNO | SABATO DI SANGUE SULLE STRADE Per i due non c'è stato scampo. #teleclubitalia #cronaca… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Salernitano, morti 2 ragazzi in scontro - NotizieIN : Salernitano, morti 2 ragazzi in scontro -

Due giovani di 18 e 17 anni sonoin un grave incidente stradale avvenuto sulla Strada statale 19 tra Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno. L'incidente ha visto coinvolti tre veicoli, dei quali due completamente distrutti. I dueche hanno perso la vita erano entrambi ebolitani. Altri giovani sono rimasti feriti ma nessuno di questi è in gravi condizioni I Carabinieri indagano per chiarire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.(Di domenica 16 dicembre 2018)