Reggie Fils-Aime racconta com' è stato salire sul palco dei The Game Awards 2018 assieme

Reggie Fils Aime parla del supporto dei Third Party su Switch : Il presidente di Nintendo of America “Reggie Fils Aime” è stato recentemente intervistato, per tale occasione Reggie ha sottolineato di come i titoli Third Party siano importati per la piattaforma. Switch e il supporto Third-Party Reggie Fils Aimè ha dichiarato: Per sviluppare un videogioco occorrono diversi anni. Molti dimenticano che Switch è al secondo anno di vita, i giochi lanciati sulla piattaforma ...

Reggie Fils-Aime spiega perché ci sono delle lacune nella line-up dei titoli third party di Nintendo Switch : Nintendo Switch potrebbe essere un sistema relativamente nuovo ma, ancora una volta, l'hardware di Nintendo è stato apparentemente evitato da una parte considerevole dell'industria dei videogiochi, con il risultato che un certo numero di sviluppatori e publisher non hanno nemmeno riconosciuto la piattaforma ibrida.Dopo la conclusione dei Game Awards, IGN ha incontrato il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, per chiedere perché ci ...

Una nuova versione di Switch è possibile? La risposta di Reggie Fils-Aimé : Un New Nintendo Switch della situazione è possibile? Negli scorsi mesi il Digital Foundry si era concentrato su questa possibilità ed erano anche spuntati diversi rumor piuttosto interessanti. Oggi però è il momento di riportare le parole di una figura chiave della grande N, il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé.Come riportato da Nintendo Life, il buon Reggie ha risposto a una domanda proprio su una possibile revisione hardware ...

Perché Red Dead Redemption 2 non è uscito su Switch? La spiegazione tirata per i capelli di Reggie Fils-Aime : Hollywood Reporter ha avuto l'opportunità di parlare con il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, per discutere di una varietà di argomenti. Una delle domande poste riguardava la ragione per cui Red Dead Redemption 2 non è arrivato anche su Nintendo Switch. Reggie Fils-Aime ha detto che questo è dipeso dal fatto che lo sviluppo del gioco di Rockstar è iniziato molti anni fa."Detto questo, quando esce un gioco come Red Dead ...

Reggie Fils-Aime spiega perché l'E3 è ancora un evento molto importante per Nintendo : Mentre Sony ha già annunciato che salterà l'E3 per la prima volta in 24 anni, Nintendo ha confermato che continuerà a partecipare e ha definito lo show "un'opportunità eccezionale" per fare nuovi annunci.In seguito ai The Game Awards della scorsa settimana, IGN ha avuto l'occasione di parlare con il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, del perché esattamente l'E3 sia ancora una priorità per Nintendo."l'E3 è l'occasione per il ...

Reggie Fils Aime : L’E3 è molto importante per Nintendo : Dopo l’annuncio di Sony riguardante la sua assenza all’E3 2019, il presidente di Nintendo of America “Reggie Fils Aime” ha rilasciato una dichiarazione in merito all’importanza per Nintendo di partecipare all’evento. L’E3: Un evento da non perdere per Nintendo Reggie Fils Aime afferma: L‘E3 è composto da 5 giorni intensi, i quali offrono opportunità ai giocatori di scoprire le ...

Persona 5 per Nintendo Switch? Reggie Fils-Aime non può ancora sbilanciarsi : Dopo il reveal di Joker come primo Personaggio DLC per Super Smash Bros. Ultimate, molti giocatori si stanno chiedendo se vedremo un porting di Persona 5 su Nintendo Switch. Il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, non può ancora sbilanciarsi, ma la sua vaga risposta lascia sicuramente la porta aperta.Parlando con IGN, a Fils-Aime è stato chiesto se possiamo aspettarci un porting di Persona 5 su Nintendo Switch ed ecco la sua ...

Reggie Fils-Aime ha provato Project Stream di Google e afferma che è qualcosa che Nintendo sta osservando da vicino : Google ha recentemente lanciato il suo servizio Project Stream in una beta molto limitata per vedere come avrebbe riprodotto lo Streaming di Assassin's Creed Odyssey. Il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, afferma di averlo provato, ma ha anche detto che c'è stato un certo lag che potrebbe infastidire gli utenti. Tuttavia, come riporta MyNintendonews, afferma che l'azienda con sede a Kyoto sta osservando da vicino il ...

Reggie Fils-Aime sullo streaming dei videogiochi : "non esiste l'infrastruttura adeguata negli Stati Uniti" : Nel corso di un'intervista concessa a Kotaku, il presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha potuto parlare dello streaming dei videogiochi su Nintendo Switch, un servizio già attivo in Giappone ma che farebbe fatica ad affermarsi negli Stati Uniti.Nel paese del Sol Levante lo streaming permette di eseguire su Switch titoli graficamente incompatibili con la console come Resident Evil 7 e Assassin's Creed Odyssey, che in occidente non ...

Phil Spencer e Reggie Fils-Aime parlano con entusiasmo dell'E3 2019 : Sony assente, Microsoft e Nintendo presenti con molto entusiasmo e ottimismo. Con queste poche parole si potrebbe riassumere l'attuale situazione dell'E3 2019 per quanto riguarda i tre produttori di console che solitamente attirano il grosso dell'attenzione di fan e addetti ai lavori all'interno dell'evento di Los Angeles.Dopo la defezione dell'universo PlayStation la risposta dei rivali non si è fatta attendere anche attraverso delle ...