Nadia Murad | Nobel per la Pace | Mio nipote è nell' Isis | mi minacciò di morte

Nobel per la pace - Nadia Murad : «I premi non bastano se manca la giustizia» : Nadia Murad«Spero che questo giorno sia l'inizio di una nuova era – con la pace come priorità e in cui il mondo possa cominciare un percorso comune per proteggere donne, bambini e minoranze dalle persecuzioni, in particolare le vittime di violenze sessuali». È un auspicio più che un discorso ...