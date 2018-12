Milano | Bonisoli | «Riaprire i Navigli è sciocchezza totale» Il Comune | «Non è informato

Milano : Bonisoli - valutiamo tutela Beni culturali per quartiere QT8 : Milano, 15 dic. (AdnKronos) - Il Ministero dei Beni culturali sta valutando di avviare l'iter per mettere sotto tutela il quartiere QT8 di Milano. Lo ha detto Alberto Bonisoli, ministro dei Beni culturali, nel corso di un incontro con la cittadinanza a Milano. "Stiamo ragionando per avviare il proce

Milano : Bonisoli - sciocchezza riaprire Navigli - Sala faccia referendum : Milano, 15 dic. (AdnKronos) - "Secondo me riaprire i Navigli è una totale sciocchezza, la cosa non mi entusiasma. Se fossi nel sindaco Sala farei un bel referendum per chiedere ai cittadini milanesi cosa ne pensano". Lo ha detto Alberto Bonisoli, ministro dei Beni culturali, nel corso di un incontro