Maltempo, il Nord aspetta la neve

Allerta gialla per possibili nevicate sulla Liguria, Piemonte e Lombardia. Fiocchi sono attesi in nottata anche in Emilia-Romagna, Temperature in calo sensibile da diverse ore in tutto il Centro-. Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge,temporali e raffiche di vento con criticità idrogeologica di colore giallo, valevole a partire dalla mezzanotte, su tutto il territorio regionale.(Di domenica 16 dicembre 2018)