La megalomania di Conte dal Papa | Noi siamo due riformatori

ilgiornale

(Di domenica 16 dicembre 2018) È vero che avere un presidente del Consiglio che ha lo stesso approccio rivoluzionario e universale di unnon può che essere motivo d'orgoglio per la litigiosa compagine di governo. E magari, chissà, sarà anche per questo che Giuseppeha deciso di raccontare la sua visita privata al Pontefice con toni e modi che lasciano poco spazio alla modestia. A leggere il post su Facebook del premier, infatti, si ha l'impressione che un po' la mano se la sia fatta prendere, soprattutto nello scegliere una narrazione in cui lui eFrancesco sono raccontati come due pari grado. "Ciascuno nell'ambito delle proprie competenze", ci tiene a precisare il premier, come se l'inciso potesse in qualche modo scansare l'equivoco. Che, in verità, è qualcosa in più di un malinteso se si considera il fatto cheieri è stato ricevuto per una visita privata o "di cortesia", come la definisce il ...