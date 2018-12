Juventus | De Sciglio | “Col Torino è stata una battaglia Nazionale? Contento se arriva la

Juventus - De Sciglio : "In bianconero siamo tutti importanti. E la Nazionale sta crescendo" : De Sciglio ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando il ritorno in azzurro: "Battere gli Stati Uniti era molto importante per tornare alla vittoria dopo le ultime prestazioni, dove abbiamo ...

Juventus - Allegri scopre le carte in vista del match contro il Genoa : le ultime su Costa - Dybala - Chiellini - De Sciglio… : Nella classica conferenza stampa pre-gara, Massimiliano Allegri ha fornito qualche indicazione sull’undici titolare che ha intenzione di schierare nella partita di domani contro il Genoa. Si parte dai recuperati: “Normale che a qualcuno manchi minutaggio. Spinazzola ha fatto 50 minuti mercoledì in amichevole, normale non sia in forma campionato. De Sciglio sta bene, Douglas Costa pure, gli mancano i minuti. Gli altri stanno ...