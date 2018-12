calcioweb.eu

: #Inter, la bomba dall'Inghilterra: ecco allenatore e primo acquisto per la prossima stagione - CalcioWeb : #Inter, la bomba dall'Inghilterra: ecco allenatore e primo acquisto per la prossima stagione - StaffBauscia : Bomba dall’Inghilterra: torna Josè Mourinho - ItaSportPress : Bomba dall'Inghilterra: Inter, torna Josè Mourinho - -

(Di domenica 16 dicembre 2018) L'è scesa in campo per la 16^ giornata del campionato di Serie A, tre punti preziosi per la squadra di Luciano Spalletti che continua la corsa alla Champions League. Ma la dirigenza pensa anche al mercato, difficile aspettarsi grandi movimenti a gennaio, discorso diverso per giugno, previste operazioni importanti anche per la panchina. Spalletti non ha convinto, negativo soprattutto nelle ultime partite con scelte che hanno fatto infuriare dirigenza e tifosi, in tribuna era presente anche Marotta che ha iniziato a lavorare per lastagione. Nel frattempoladall'Inghilterra, l'avrebbe sceltocolpo di mercato: Antonio Conte e Modric, nomi veramente importanti e che fanno già sognare i tifosi.