Governo'Il governo andrà avanti - non riescono a farci litigare' - Salvini - : Roma, 16 dic., askanews, - 'Sono convinto che il govero andrà avanti, più schiumano di rabbia gli affaristi e più abbiamo il dovere di governare per tanti anni. Provano a farci litigare ma fai un ...

Salvini : "Vogliono mandarci a casa Ma il governo andrà avanti..." : "Leggo qualche giornale e sorrido: ma quanto dà fastidio alla vecchia politica e ai vecchi potenti che ci sia un governo nuovo, che finalmente si interessa degli italiani e non dei poteri forti? Segui su affaritaliani.it

I gilet gialli non andranno domani dal governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Salvini : "Convinto che governo andrà avanti - importante che leggi vengano approvate" : Agenzia Vista, Roma, 21 novembre 2018 Salvini Convinto che Governo andra avanti importante che leggi vengano approvate Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

governo dimezza 8x1000 2017 per i rifugiati - soldi andranno a vittime maltempo : Prima gli italiani è il motto con cui Matteo Salvini è riuscito a far breccia nel largo consenso degli italiani. Una strategia che, al momento, è anche premiata dai sondaggi che lo vedono in constante crescita, anche a discapito degli alleati del Movimento Cinque Stelle che sembrano aver assorbito la pratica leghista rispetto all'idea di avere frontiere più chiuse e un'immigrazione regolamentata [VIDEO] in maniera decisamente più rigida. E non a ...

Dl sicurezza - ok del Senato : 163 sì - . 5 M5s non votano. Salvini : «governo andrà avanti» : Centosessantatre sì e 5 dissidenti pentastellati: poco dopo le 12 la fiducia al dl sicurezza passa con questi numeri al Senato, quindi sul filo rispetto alla maggioranza di cui può...

Dl sicurezza - ok del Senato : 163 sì - . 5 M5s non votano. Salvini : «governo andrà avanti» : Ok Senato al decreto sicurezza. I voti a favore sono stati 163, con 59 no e 19 astenuti, tra i quali cinque esponenti del M5S, che erano fuori dall'aula al momento del voto. I presenti sono stati...

Dl sicurezza - ok del Senato : 163 sì - . 5 M5s non votano. Salvini : «governo andrà avanti» : Ok Senato al decreto sicurezza. I voti a favore sono stati 163, con 59 no e 19 astenuti, tra i quali cinque esponenti del M5S, che erano fuori dall'aula al momento del voto. I presenti sono stati...

Dl sicurezza - via libera del Senato alla fiducia con 163 sì. Salvini : «governo andrà avanti» : Ok Senato al decreto sicurezza. I voti a favore sono stati 163, con 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora...