Federer | ' Non pensavo che la Laver Cup arrivasse in Svizzera così presto'

Laver Cup 2019 – Federer Non vede l’ora : “giocare con Nadal? Fantastico riaverlo nel team” : Rafa Nadal conferma la sua presenza alla Laver Cup 2019: Roger Federer pensa già al nuovo match di doppio Nella prima edizione della Laver Cup, la coppia formata da Federer e Nadal aveva emozionato i fan. I due grandi rivali, che per ovvi motivi hanno sempre evitato di far coppia nei tornei in doppio, visto che probabilmente si sarebbe giocati il titolo nel medesimo evento, hanno colto al volo l’occasione di far coppia nel Team ...

Tennis – Courier non ha dubbi : “Djokovic come Federer - a 35 anni potrebbe ancora…” : Jim Courier esalta le doti di Novak Djokovic: l’ex Tennista pensa che Nole, in futuro, possa rientrare da un infortunio in stile Federer e tornare al top anche a 35 anni Il 2018 è stato senza alcun dubbio l’anno di Novak Djokovic. Il campione serbo ha deciso di operarsi al gomito per eliminare il dolore che gli impediva di giocare al massimo delle sue potenzialità, ritornando gradualmente al top della forma, fino a vincere ...

Tennis - Richard Krajicek : “Novak Djokovic è il migliore di sempre non Roger Federer” : Il tema del migliore di sempre è particolarmente ricorrente nel mondo dello sport. I dualismi tra Pelé e Maradona o tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo nel calcio sono all’ordine del giorno. Ogni epoca ha avuto un campione e il gioco del confronto tra quello che c’è stato prima anima spesso il dibattito. Accade lo stesso nel Tennis in un’epoca molto particolare in cui i campioni di una certa levatura sono ben tre: lo svizzero ...

Tennis – Carbonell - che schiaffo alla Laver Cup : “appena Federer Non giocherà più verrà dimenticata” : Tomas Carbonell attacca la Laver Cup: l’ex Tennista spagnolo sottolinea come il torneo esista solo per la presenza di Federer Tutto pronto per la prossima Laver Cup, il torneo a cavallo fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 che raccoglie due coppie di Tennisti di diverse nazioni, fra le quali, campio del calibro di Serena Williams, Alexander Zverev e soprattutto… Roger Federer. Il campione svizzero è il principale ...

Tennis - Toni Nadal dà per finito Federer : “non vincerà più uno Slam” : Toni Nadal scommette contro Roger Federer, una pratica sconsigliata dato che si tratta del Tennista più forte della storia del Tennis “Cosa possiamo aspettarci dal 2019? Ritengo sia difficile vedere Federer sollevare un’altra coppa del Grande Slam“. E’ la previsione di Toni Nadal, zio del Tennista maiorchino Rafa Nadal, riguardo al futuro del 37enne campione svizzero al momento a quota 20 titoli nello Slam dopo il ...

ATP Finals – Bertolucci non le manda a dire : “Federer ha perso per colpa sua - non per il ball boy : ecco perchè” : Paolo Bertolucci, leggenda del tennis italiano, ha commentato il clamoroso episodio che ha visto protagonista un ball boy durante la semifinale in cui Zverev ha battuto Federer Il mondo del tennis, nelle ultime ore, non parla d’altro: il ball boy che ha fatto cadere la pallina durante la semifinale delle ATP Finals tra Federer e Zverev, favorendo la vittoria del tedesco, è l’argomento principale. Nonostante sia opinione di molti, quella ...

ATP Finals – Zverev ci riprova : “ho chiesto scusa a Federer - ecco cosa mi ha risposto. Fischi? Il pubblico non ha capito” : Alexander Zverev, in conferenza stampa, ha chiarito l’episodio che ha visto protagonista il ball boy durante la ripetizione del punto decisivo nella sfida contro Federer Finale con tanto di colpo di scena nella semifinale delle ATP Finals tra Federer e Zverev. Un ball boy fa cadere la pallina durante un punto decisivo, Zverev chiede di rigiocare, si annulla il punto di Federer e il tedesco trionfa. Una dinamica che ha generato tanti ...

Atp Finals - Federer furioso per colpa del raccattapalle : 'Zverev ha fermato il gioco ma io non l'avrei fatto'. VIDEO : Niente finale per Roger Federer alle Atp Finals 2018 . Lo svizzero è stato battuto in due set , 5-7 6-7, da Alexander Zverev ma a far discutere, sia in campo che nel post partita, è un episodio ...

ATP Finals – Zverev lancia la sfida a Federer senza paura : “match duro - ma non mi accontento della semifinale” : Alexander Zverev lancia la sfida a Roger Federer in vista della semifinale delle ATP Finals: il tedesco cerca la vittoria e spiega di non volersi ‘accontentare’ Qulificatosi come secondo nel Gruppo A delle ATP Finlas, quello intitolato in onore di Guga Kuerten, Alexander Zverev guarda con fiducia alla sfida contro Roger Federer. Il talentino tedesco, secondo nel suo girone solo ad un super Novak Djokovic, ha spiegato alla ...

Infortunio Murray - Federer ne è sicuro : “tornerà presto in top 30 - ma non gli basta…” : Roger Federer ha speso delle belle parole per Andy Murray, alle prese con un lento recupero della forma migliore dopo l’Infortunio all’anca che lo ha tenuto fuori per circa un anno Nei giorni scorsi, Andy Murray ha rassicurato i fan circa il suo finale di stagione. Lo scozzese ha spiegato di aver chiuso la stagione in anticipo per poi presentarsi a Brisbane al top. Di recente Roger Federer, a tal proposito, ha speso delle belle ...

ATP Finals : Kei non c'è - Anderson lo travolge. Federer ora deve vincere : I possibili scenari di qualificazione sono riassunti in coda alla cronaca. IL PRIMO BAGEL Il migliore nello sprint iniziale è Anderson, che tiene a 15 per poi brekkare l'avversario già al secondo ...

ATP Finals – Federer crolla all’esordio - Nishikori non lascia scampo allo svizzero e lo stende in due set : Niente da fare per Roger Federer all’esordio nelle ATP Finals, lo svizzero cede in due set a Nishikori Parte malissimo l’avventura di Roger Federer alle ATP Finals di Londra, lo svizzero si arrende in due set a Kei Nishikori, abile a stendere il numero 3 del mondo in due set. Primo parziale alquanto equilibrato tra i due avversari, è il tie-break a deciderne l’esito con il giapponese che si impone per 7 punti a 4. Nel ...

Federer versione ‘marito perfetto’ : “sogno il letto con mia moglie Mirka - non starei mai…” : Roger Federer non rinuncerebbe mai a dormire con la moglie Mirka: le bellissime parole del campione svizzero sulla relazione con la compagna di una vita Roger Federer è considerato da sempre un esempio di charme ed eleganza, tanto da essere uno dei tennisti preferiti dalle fan, non soltanto sotto il profilo prettamente sportivo! Lusinghe a parte, lo svizzero è sempre stato un marito fedele: il suo cuore batte solo e soltanto per Mirka, la ...