Domenica In | Baudo corregge in diretta Mara Venier | il suo errore

lanostratv

: A #DomenicaIn le anticipazioni di #SanremoGiovani. In collegamento dal Casinò di Sanremo @LbarbarossaLuca,… - Raiofficialnews : A #DomenicaIn le anticipazioni di #SanremoGiovani. In collegamento dal Casinò di Sanremo @LbarbarossaLuca,… - andreapalazzo2 : RT @MauryKostanzo: MARA VENIER E PIPPO BAUDO, #domenicain ERA, È E SARÀ SEMPRE ASSOCIATA A LORO DUE. GLI UNICI VERI E COPIATISSIMI (MALE) S… - MauryKostanzo : MARA VENIER E PIPPO BAUDO, #domenicain ERA, È E SARÀ SEMPRE ASSOCIATA A LORO DUE. GLI UNICI VERI E COPIATISSIMI (MA… -

(Di domenica 16 dicembre 2018)commette uno sbaglio su Sanremo Giovani: PipporettificaIn ha intervistato in collegamento e separati Pippoe Fabio Rovazzi, futuri conduttori di Sanremo Giovani e ovviamente del Festival di Sanremo. Dopo aver parlato con Fabio Rovazzi,ha rivolto la parola a Pippochiedendogli quali fossero le sue prime sensazioni nei confronti di questa sua nuova esperienza tv. Saggiamente il presentatore ha affermato che ogni volta che ritorna a Sanremo si diverte, sia per il clima che si crea, sia per la bellissima accoglienza che gli aveva riservato Claudio Baglioni.a quel punto ha quindi ricordato che giovedì e venerdì prossimo i due sarebbero ritornati in tv con Sanremo Giovani e che durante la serata del 21 dicembre Baglioni avrebbe anche rivelato tutti i nomi dei big in gara. Peccato però che così non fosse eè ...