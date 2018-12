Allerta meteo Toscana : neve e vento - criticità “gialla” fino a domani : 1/4 ...

Allerta meteo in tutta l'Italia : nevicate attese a Torino e Milano : A Milano morto un senzatetto di 50 anni al pronto soccorso dell'aspedale Fatebenefratelli, a Firenze attivati 20 posti letto dalla Misericordia. Le Fs: via ai piani antineve e antigelo

Allerta meteo Piemonte : neve e criticità sulle zone dell’Appennino : Nevica dalla scorsa notte sulle montagne del Piemonte, dove resta confermata l’Allerta gialla sui settori meridionali della regione. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente, nelle prossime ore sono attesi in queste zone dai 10 ai 15 centimetri di neve, con punte di 20 centimetri sull’Appennino. Le nevicate, che dalla scorsa notte interessano gia’ in rilievi, si estenderanno nel ...

Allerta meteo Liguria : prolungata criticità gialla per neve : Arpal, alla luce degli aggiornamenti delle previsioni Meteorologiche, ha modificato e prolungato l’Allerta Meteo gialla per neve: sulla Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida l’Allerta parte alle 14 di oggi e si conclude alle 7 di domani mattina. Dalle 18 di oggi in Allerta anche i Comuni delle alture del Savonese, del Genovese e delle vallate della parte più a Levante della provincia di Genova e ...

Allerta meteo - forte ondata di maltempo imminente : scatenerà la prima grande nevicata dell’Inverno sull’Italia - Appennino sommerso. MAPPE e DETTAGLI Regione per Regione e Città per Città : 1/18 ...

Allerta meteo Campania : maltempo a partire dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalla mezzanotte su tutto il territorio regionale. In particolare, si prevedono “Precipitazioni diffuse con rovesci o temporali, anche di moderata intensità”. Sono possibili anche raffiche nei temporali. Tra i principali effetti al suolo connessi alle ...

Meteo - arriva il grande freddo in Italia : Allerta gialla al Nord per neve e ghiaccio : La Protezione civile ha diramato allerta gialla per neve e gelo nelle regioni del Nord Italia, dove sono previste vere e proprie bufere tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Tra le città che saranno imbiancate ci sono anche Torino e Venezia. Crollo delle temperature e temporali al Centro Sud.Continua a leggere

Allerta meteo - Ferrovie dello Stato : attivati piani neve e gelo in vista dei peggioramenti a partire da domani : In seguito al bollettino diramato dalla Protezione Civile, che segnala un peggioramento delle condizioni Meteo a partire da domani, con nevicate e abbassamento delle temperature su gran parte del Nord Italia, le Ferrovie dello Stato hanno attivato la fase di Allerta dei propri piani neve e gelo. In particolare – si legge in una nota – in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia sud occidentale, Emilia-Romagna e Alto Veneto. ...

Allerta meteo - la protezione civile lancia un pesante avviso per la neve in arrivo : ecco i bollettini con tutti i dettagli : Allerta Meteo – Torna il maltempo sull’Italia. Domani una nuova perturbazione atlantica inizierà ad interessare le regioni nord-occidentali e l’Emilia-Romagna, con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. In serata le nevicate si estenderanno anche a parte delle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta meteo Liguria : criticità gialla per neve nell’entroterra : Pioggia sulla costa e neve nell’entroterra ligure: è il quadro Meteo di domani in Liguria. E scatta l’Allerta gialla dalle 14 in Valle Stura, nell’entroterra savonese fino alla Valbormida, e dalle 18 nelle valli Scrivia, Aveto e Trebbia, in provincia di Genova. L’Allerta terminerà alla mezzanotte di domenica, ma domani ci saranno nuove valutazioni che potrebbero far cambiare la previsione. Nella notte appena trascorsa le ...

Allerta meteo Toscana : neve e ghiaccio in arrivo [INFO e DETTAGLI] : Emesso dalla Sala operativa unificata permanente regionale della Toscana un codice giallo per neve e ghiaccio per la giornata di domani, domenica 16 dicembre, con validità dalle ore 12 alla mezzanotte. Le zona interessata è molto ampia e abbraccia tutte le aree centro-settentrionali e orientali. Domani, domenica 16 dicembre, è in arrivo un peggioramento con precipitazioni diffuse a partire da ovest e nevicate generalmente a quote di montagna, ma ...

Allerta meteo - arriva la prima grande nevicata dell’Inverno : bufere di neve su mezz’Italia tra Domenica sera e Lunedì [MAPPE] : 1/17 ...

Allerta meteo Piemonte : perturbazione in arrivo - prevista neve : Maltempo in arrivo sul Piemonte, dove nelle prossime ore è prevista neve anche a quote basse. Il peggioramento dalla notte, con le prime deboli nevicate domenica mattina sulle Alpi Nordoccidentali. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, dal pomeriggio le precipitazioni si estenderanno su tutta la Regione. I valori previsti sono mediamente deboli, con picchi moderati sulle zone tra Astigiano ...