Scuola Sant' Anna di Pisa - Draghi | ' Ue argine contro regimi illiberali'

Mario Draghi alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa : "Sono orgoglioso di essere italiano" : "Sono orgoglioso di essere italiano". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, rivolgendosi agli studenti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove si trova per il conferimento di una laurea Honoris causa.Draghi ha invitato gli studenti ad avere coraggio, perché senza di esso "non si va da nessuna parte". L'incoraggiamento agli studenti è arrivato in risposta alle parole del rettore dell'Ateneo, Pierdomenico Perata, ...

Il rettore della Scuola Sant’Anna di Pisa : “Paese contrasti l’antiscienza” : “In questo ultimo decennio abbiamo visto proliferare in Italia tesi antiscientifiche che il Paese deve invece contrastare“: lo ha dichiarato il rettore della Scuola Sant’Anna di Pisa, Pierdomenico Perata, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. “Dalle bufale sulle scie chimiche ai movimenti no vax, l’Italia deve trovare una coesione nel sostegno invece alla ricerca scientifica per ...

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : il cordoglio della Scuola Sant’Anna di Pisa : La scuola Superiore Sant’Anna di Pisa partecipa al dolore per la scomparsa di Antonio Megalizzi – il giovane giornalista italiano che ha perso la vita a seguito dell’attentato terroristico a Strasburgo – e si stringe alla famiglia, in particolare alla sorella Federica, già studentessa della laurea magistrale in Security Studies, congiunta con la scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento. E’ il ...

Con una raccolta firme mamme e maestre si mobilitano contro chiusura della Scuola 'Sant'Elia' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Automazione e industria 4.0 : nuova collaborazione tra Gruppo Inpeco e l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna : Il Gruppo Inpeco, multinazionale svizzera attiva da quasi 30 anni nel settore della progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di Automazione della medicina di laboratorio, avvia insieme all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa una collaborazione di ricerca nel campo biomedicale, legata allo sviluppo di soluzioni innovative in linea con i principi di Automazione e di industria 4.0. L’attività di ricerca, di ...

Elena Santarelli a Domenica In parla della malattia del figlio : «Continua la chemio ma va a Scuola perché sono tutti vaccinati» : «Giacomo sta bene, ma continuiamo a fare le chemio, non sono ancora finite. Il suo modo di reagire è stupendo e la ricerca ha fatto passi da giganti. Ma è un percorso...

Ponte di Ognissanti a Scuola : La ricorrenza di Ognissanti del 1 novembre quest’anno cade di giovedì. Si tratta della prima occasione di stop didattico in tutte le scuole. Il Miur ha comunicato le disposizioni che danno luogo al Ponte di Ognissanti. Le modalità sono diverse da regione a regione e ovunque dovrà essere rispettata la regola del limite minimo di giorni di lezioni per la validità dell’anno scolastico che è di 200 giorni. Lo stop più lungo sarà quello che ...