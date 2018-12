Roma | migranti in corteo contro il decreto Salvini

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : «Basta razzismo». Corteo anche a Torino : «Get up, stand up! Stand up for your rights!». Questo il messaggio, citando Bob Marley, che spicca sullo striscione in testa al Corteo per i diritti dei Migranti organizzato dall'Usb,...

Roma - migranti in piazza contro il decreto sicurezza. Soumahoro (Usb) : “Gli invisibili fanno sentire la loro voce” : Il sindacato di base Usb guidato da Aboubakar Soumahoro ha portato in piazza alcune migliaia di migranti da tutta Italia per dire no alla legge Salvini che ha eliminato la protezione umanitaria per i richiedenti asilo. “Gli invisibili hanno preso il loro destino il mano – afferma Soumahoro – questa piazza finalmente vede gli esclusi gli sfruttati prendere il loro destino in mano”. Con lo slogan “Get up stand ...

Roma - SGOMBERO EX FABBRICA PENICILLINA/ Migranti per strada con le valigie - Salvini contestato dai residenti : ROMA, SGOMBERO dell'ex FABBRICA di PENICILLINA. Ultime notizie, edificio non verrà abbattuto. Salvini, 'presto nuovi interventi'. contestato Casu

Raggi : a Roma tanti migranti - chiediamo maggior attenzione : Roma – “Abbassiamo un po’ i toni, si e’ alzato un po’ di polverone su questa vicenda. Come sapete su Roma c’e’ un numero di migranti molto alto, tra i quali ci sono i migranti fantasma, persone che non vengono censite. Noi chiediamo semplicemente una maggiore attenzione e sostegno sull’immigrazione. D’altronde con il Governo c’e’ sempre stato e continua a esserci un rapporto di ...

M5s Roma : sì mozione 'soft' per migranti : 23.01 L'Assemblea capitolina ha approvato una mozione presentata dal M5S "per mitigare gli effetti della legge sicurezza". La mozione,passata con 28 voti a favore di cui 22 pentastellati, impegna il sindaco Raggi "ad approntare tutti gli atti necessari a mitigare gli effetti in termini di diritti sia per i cittadini sia per le persone accolte" e "a incrementare le politiche di accoglienza e inclusione sociale con particolare attenzione alle ...

Roma - dopo lo sgombero del centro d'accoglienza per i migranti Baobab la situazione è fuori controllo : ancora il caos a Roma , dopo lo sgombero del centro d'accoglienza Baobab demolito dalle ruspe alcune settimane fa. Gli abitanti del campo, di cui molti stranieri e alcuni italiani, non hanno ancora ...

Migranti - dieci arresti tra Lombardia ed Emilia Romagna : ‘Traffico di esseri umani’ : I suoi membri facevano entrare illegalmente Migranti in Italia e li aiutavano a passare in Francia. E’ stata smantellata dopo una lunga indagine iniziata dalla Procura di Lodi un’organizzazione criminale che si dedicava al trasporto di Migranti irregolari provenienti in particolare dal Nord Africa e dall’Asia Centrale, in ingresso e in uscita dall’Italia verso altri Paesi dell’Unione. Cento militari della Guardia di finanza di Lodi, dall’alba, ...

Migranti : Roma - nuovo sgombero per 50 ragazzi del Baobab : (AGI) - Roma, 20 nov. - nuovo sgombero in corso per i Migranti del Baobab, il presidio Romano sgomberato la scorsa settimana. Circa 50 di loro avevano trovato riparo dalla pioggia a Piazzale Spadolini, e da li' vengono ora sgomberati. "Servono macchine/furgoni per portare via gli effetti personali - e' l'appello degli attivisti di Baobab Experience su Twitter - non si sa dove debbano sparire questi esseri umani privati anche ...

Preservativi gratis ai migranti - M5s fa retRomarcia. "Non c'è accordo con la Lega" : La proposta aveva fatto molto rumore, ma oggi il Movimento 5 Stelle fa marcia indietro sulla distribuzione gratuita di contraccettivi, pillole e condom, ai richiedenti asilo. "L'idea di fornire ...