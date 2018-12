Mondiali corta | Paltrinieri e staffetta con Pellegrini in finale

Nuoto – Mondiali vasca corta - gli azzurri della 4×50 mista centrano la finale : “puntiamo al record italiano” : Sabbioni, Orsi, Martineghi e Condorelli commentano l’accesso alla finale della 4×50 mista La staffetta 4×50 mista maschile azzurra vola in finale ai Mondiali in vasca corta in svolgimento in Cina, con il secondo crono di 1’32″20 dietro di due centesimi al Brasile. “L’obiettivo era entrare in finale, il Brasile aveva il quartetto ufficiale e gli siamo vicino. Siamo competitivi il mio tempo è buono ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - le azzurre della 4×200 sl felici per la finale : “contente soprattutto per il record” : Panziera, Quadarella, Musso e Pellegrini hanno commentato la prestazione fornita questa mattina, utile per qualificarsi in finale Ritorna a una finale mondiale la 4×200 stile libero femminile azzurra che mancava in vasca corta da Istanbul 2012 e in lunga da Kazan 2015 quando fu d’argento. Le azzurre chiudono quarte con il record italiano di 7’44″82 demolendo il precedente del 2012 proprio in terra turca quando Alice ...

Nuoto – Mondiali in vasca corta - Paltrinieri fiducioso : “ho forzato un po’ il passaggio - ma le sensazioni sono buone” : Il nuotatore azzurro ha commentato l’esito delle batterie nei 1500 metri, sottolineando di essere fiducioso in vista della finale di domani “Le sensazioni sono abbastanza buone, il tempo è buono per le batterie“. Lo racconta il ventiquattrenne campione di Carpi, Gregorio Paltrinieri dopo il quarto tempo di oggi nelle batterie. Gian Mattia D’Alberto / lapresse Venti medaglie internazionali e un oro e due argenti ...

Nuoto – Mondiali in vasca corta : brillano gli azzurri nelle batterie - il programma completo di semifinali e finali : Tutti gli azzurri impegnati nelle batterie superano il turno tranne Acerenza nei 1500 stile libero, alle 12 scattano semifinali e finali dove l’Italia va a caccia di altre medaglie Comincia positivamente la penultima giornata di gare per l’Italia ad Hangzhou, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali in vasca corta. Tutti avanti gli atleti azzurri dopo le batterie, ad eccezione di Domenico Acerenza che non riesce a staccare ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : argento per Orsi nei 100 misti - bronzo per la staffetta 4×50 stile : Ancora due medaglie per l'Italia nei Mondiali di vasca corta che si stanno disputando in CIna. Orsi è arrivato 2° e ha conquistato l'argento nei 100 misti, meglio di lui solo il giovane fenomeno russo Kolesnikov. La staffetta composta da Condorelli, Vergani, Zazzeri e Miressi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 4x50 stile.Continua a leggere

Mondiali nuoto vasca corta 2018 : argento Orsi nei 100 misti - bronzo 4x50 sl uomini - doppia gioia! : Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2018 streaming video e tv: orari e programma 4giornata , oggi 14 dicembre, , gli italiani di spicco.

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018. Le dichiarazioni degli azzurri : la gioia di Orsi e della 4×50 - Carraro verso la finale : Giornata molto positiva per l’Italia ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corsa con la conquista di due medaglie e buone prestazioni complessive condite anche da dei record italiani. Gli azzurri hanno raccontato le proprie sensazioni ai microfoni della FederNuoto. MARCO Orsi ha conquistato un bellissimo argento sui 100 misti arrendendosi soltanto a Kolesnikov, si tratta di un alloro della rivincita per l’emiliano che toccato col nuovo ...

Mondiali vasca corta - Orsi d'argento nei 100 misti. Bronzo per la staffetta veloce mascile : L'Italia del nuoto raddoppia e anziché la solita medaglia al giorno ai Mondiali in vasca corta ad Hangzhou, in Cina, questa volta ne vince due: un argento con Marco Orsi nei 100 misti e un Bronzo con ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Titmus e la 4×200 uomini da record del mondo - l’Italia festeggia due medaglie : Quarta giornata di gare ad Hangzhou (Cina) dove si stanno disputando i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Non sono mancate le prestazioni di lusso e sono arrivate anche delle gioie per l’Italia con l’argento di Marco Orsi sui 100 misti e il bronzo della 4×50 stile libero maschile. FINALI: 100 MISTI (FEMMINILE) – Il solito sigillo dell’ungherese Katinka Hosszu che domina in lungo e in largo, imponendosi in 57.26 ...

Nuoto - Mondiali in vasca corta : argento ad Orsi - bronzo per la 4x50 sl : Siamo stati all'altezza dei migliori del mondo: veloci e molto compatti '. ' Noi siamo partiti pensando di batterli tutti - continua Vergani, tesserato per Carabinieri e Nuotatori Milanesi, allenato ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - 4×100 stile libero maschile : il Brasile disintegra il record del mondo - attardata l’Italia : Nuoto – Mondiali vasca corta, 4×100 stile libero maschile: Brasile vittorioso davanti a Russia e Cina, lontana l’Italia Nuoto – Mondiali vasca corta, 4×100 stile libero maschile: il Brasile vince stracciando il record del mondo. Melo, Coelho, Scheffer e Correia hanno piazzato un crono pazzesco, 6:46.81. Oro dunque per i brasiliani che hanno superato la Russia seconda classificata con un ottimo 6:46.84, sul terzo gradino del ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - semifinali 100 rana femminili : flop Castiglioni - in finale la Carraro : Nuoto – Mondiali vasca corta, semifinali 100 rana femminili: Martina Carraro approda in finale con il record italiano in tasca, out Castiglioni Nuoto – Mondiali vasca corta, semifinali 100 rana femminili. Due le italiane presenti quest’oggi a giocarsi la finale dei 100 rana. Nella prima semifinale, quella vinta dalla jamaicana Atkinson, è andata molto male per la nostra Arianna Castiglioni, arrivata solo sesta e fuori dal novero ...

Nuoto - Mondiali in vasca corta : Orsi d'argento nei 100 misti : Siamo stati all'altezza dei migliori del mondo: veloci e molto compatti". "Noi siamo partiti pensando di batterli tutti - continua Vergani -. Il bronzo va più che bene, ovviamente". "Sono molto ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - 50 dorso maschili : male Sabbioni - domina Rylov : Nuoto – Mondiali vasca corta: Evgeny Rylov ha vinto i 50 dorso maschili ai quali ha partecipato anche il nostro Sabbioni giunto sesto Nuoto – Mondiali vasca corta, 50 dorso maschili, il russo Evgeny Rylov ha vinto la finale di questo pomeriggio staccando di soli 0,05 centesimi l’americano Murphy. Alla finale ha partecipato anche l’italiano Simone Sabbioni, classificatosi al sesto posto peggiorando però il tempo d’ingresso ...