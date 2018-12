' La verità su Matteo Salvini ed Elisa Isoardi' La pazzesca rivelazione del fedelissimo

LA verità : 'MATTEO RENZI E IL PADRE GESTIVANO LAVORO NERO'/ M5s attacca - loro : 'quereliamo' - IlSussidiario.net : La VERITÀ : "I RENZI usavano lavoratori in nero"/ M5s, "chiedano scusa a Di Maio". Tiziano querela Belpietro. Ultime notizie

Stato-Mafia - Di Matteo presenta ‘Il Patto sporco’. “Prima negavano - dopo la sentenza è calato il silenzio. Cercare verità ” : “Prima c’era un atteggiamento negazionista, dicevano che il processo sulla trattativa Stato-Mafia era un processo ‘politico’ quando in realtà destra, sinistra e centro lo avversavano. Si scriveva come fosse una ‘boiata pazzesca’. Poi, dopo la sentenza che ha condannato politici e mafiosi, è calato il silenzio. Il motivo? Era una sentenza scomoda, sono state dimostrate le diffuse omertà ...

Alessandro Sallusti - la verità sulla 'furbata' di Matteo Salvini sulla prescrizione : 'È voto di scambio' : L'effetto immediato della sostanziale abolizione della prescrizione ricade sull'economia, visto che incoraggia gli imprenditori a 'tirare i remi in barca o a fuggire all'estero', oltre a scoraggiare ...

Indagine Consip - Matteo Renzi al padre : "Di' la verità ma non rischiare" : Il padre dell'ex premier era accusato di traffico d'influenze in uno dei filoni dell'inchiesta. Per lui è stata chiesta l'archiviazione.