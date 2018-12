Benedetta Mazza consola Sala in crisi con Dasha

Benedetta Mazza e Stefano Sala non stanno insieme/ 'Siamo amici' e le dediche social confermano! - Verissimo - : Il mistero si infittisce su Benedetta Mazza, Stefano Sala e la loro presunta relazione. I due ci tengono alla privacy: nessuno scoop; nemmeno a Verissimo.

Benedetta Mazza spiazza a Verissimo : cosa fa se Stefano torna single : Verissimo: la Toffanin incalza su Stefano Sala e Benedetta risponde Benedetta Mazza è entrata a Verissimo dopo l’intervista a tu per tu tra Stefano Sala e Sivia Toffanin. La conduttrice non è riuscita a tenere a freno il suo entusiasmo nell’avere la coppia ‘di amici’ davanti a lei, tanto da affermare che insieme sarebbero stati bellissimi. Silvia ha poi chiesto a Benedetta come fosse la situazione tra di loro e la Mazza ...

Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 15 dicembre : Andrea Mainardi - Benedetta Mazza Silvia Provvedi e Monte : Verissimo, Anticipazioni e ospiti 15 dicembre: puntata speciale per Silvia Toffanin che intervista tutti i finalisti del Grande Fratello Vip 2018.

Benedetta Mazza si sbilancia su Francesco Monte e Giulia Salemi : Francesco Monte e Giulia Salemi dureranno? Parla Benedetta Mazza Le luci sulla Casa del Grande Fratello Vip si sono ufficialmente spente e tornare alla realtà è davvero difficile. Lo conferma sui social Benedetta Mazza, sesta classificata della terza edizione della versione Vip del reality show. molto amata sui social. Intervistata da SuperGuidaTv, l’affascinante modella curvy ha parlato di Francesco Monte e Giulia Salemi. Secondo il suo ...

Stefano Sala ha lasciato Dasha? Benedetta Mazza : “Sono felice del nostro rapporto” : Stefano Sala e Benedetta Mazza news dopo il Grande Fratello Vip Continua l’amicizia tra Stefano Sala e Benedetta Mazza dopo il Grande Fratello Vip. Il modello ha rivelato in un’intervista concessa a SuperGuida Tv di non aver ancora parlato personalmente con la fidanzata Dasha. Quest’ultima, com’è noto, è tornata in Ucraina mentre il collega era […] L'articolo Stefano Sala ha lasciato Dasha? Benedetta Mazza: ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza insieme dopo il Grande Fratello Vip : GF Vip, Stefano Sala e Benedetta Mazza: le ultime novità sulla coppia In bilico al Grande Fratello Vip 3, Stefano Sala e Benedetta Mazza hanno innescato un rapporto giudicato da molti ambiguo. A metà tra amore e amicizia, tra i due gieffini non è scattato il bacio, ma le effusioni reciproche hanno messo in crisi la storia del modello con la bella Dasha. In attesa di scoprire se l’ex gieffino tornerà con la Dereviankina, ieri Stefano Sala ...

Benedetta Mazza - GF Vip : prime parole. Un dettaglio incuriosisce i fan : Benedetta Mazza pubblica il primo messaggio dopo l’avventura al GF Vip: le prime parole della conduttrice. Un dettaglio incuriosisce i fan. Stefano? Il Grande Fratello Vip ha appena abbassato la saracinesca e i ‘reclusi’ arrivati fino alla fine del reality sono da poche ore tornati a respirare l’aria della normalità. Diverse però le storie nate nella […] L'articolo Benedetta Mazza, GF Vip: prime parole. Un dettaglio ...

Grande Fratello Vip 2018 - finale in diretta : eliminati Stefano Sala - Francesco Monte e Benedetta Mazza : finale Grande Fratello Vip 2018 Il Grande Fratello Vip 2018 è arrivato alla finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova per l’ultima volta quest’anno l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nella casa e, soprattutto, in studio, dove si procederà alla proclamazione del vincitore. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto della ...

GfVip - al televoto esce subito la modella Benedetta Mazza - poi Francesco Monte : restano in quattro : L'ultima puntata del Gf Vip 2018 inizia con un pre-show ad effetto che accompagna Ilary Blasi e Alfonso Signorini nei teatri di Cinecittà. Ad ammirarli, i sei finalisti di questa edizione, Walter Nudo,...

Grande Fratello Vip 3 – La Finale (15° puntata) del 10 dicembre 2018 – Eliminata Benedetta Mazza. 5° Francesco Monte. : Finale, 15° e ultima puntata per il Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Iniziato lo scorso 24 settembre, dopo oltre due mesi e mezzo il reality giunge a conclusione. Un’edizione caratterizzata, per la prima volta, da raddoppi con due puntate settimanali. Per ben 3 volte, a settimane alterne, il programma è andato in […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – La Finale (15° puntata) del 10 dicembre 2018 – Eliminata ...