Aspettando il Natale | in biblioteca appuntamenti per tutte le età

Isernia. ' Aspettando il Natale' - laboratori creativi e spettacoli nel reparto di Oncologia : Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest'anno 'Aspettando il Natale' , l'evento in corsia, in compagnia del personale e degli utenti del reparto di Oncologia dell'ospedale Veneziale di ...

Aspettando il Natale con una maratona di film : Una lettera per sognare - Matrimonio sotto l’albero e Domeniche da Tiffany : A un mese dal Natale, una maratona speciale di film per tutta la famiglia al grido di “Aspettando il Natale”. L’iniziativa arriva da Paramount Channel, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, che domani lancerà la prima maratona a tema natalizio a base di film per tutta la famiglia a partire dalle 14.00 quando ad andare in onda sarà Il film Una lettera per sognare. UNA lettera PER sognare E ...