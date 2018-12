blogo

: Annalisa Manduca a Blogo: 'Torno a condurre in tv con L'ora della salute su La7' - SerieTvserie : Annalisa Manduca a Blogo: 'Torno a condurre in tv con L'ora della salute su La7' - tvblogit : Annalisa Manduca a Blogo: 'Torno a condurre in tv con L'ora della salute su La7' - zazoomblog : L’Ora della Salute: Annalisa Manduca torna in tv alla domenica su La7 - #L’Ora #della #Salute: #Annalisa -

(Di sabato 15 dicembre 2018)"Sono particolarmente onorata di essere stata scelta. L'oraè per me una ulteriore occasione non desiderata ed una sorpresa. In questi anni io non ho cercato la televisione e la televisione non ha cercato me; è stata mia figlia ad aiutarmi ad accettare la proposta. Con internet siamo tutti un po' troppo informati. C'è quindi la necessità - e il dovere - di mettere un po' di ordine. C'è bisogno di una trasmissione medico-scientifica che rimetta al centro linguaggi, credibilitàscienza, rigore e serietà e restituisca fiducia al cittadini".Cosìracconta ail suo riin tv da conduttrice a distanza di 14 anni. L'autorevole giornalista scientifica, infatti, da oggi sarà al timone di L’ora, il programma settimanale di La7 dedicato ai progressimedicina, alla ricerca scientifica d’eccellenza e alla prevenzione. Messa ...