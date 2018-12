Surface Pro 4 difettosi dopo il firmware di luglio | Microsoft avvia la procedura di

Surface Book 2 e Surface Pro 4 : disponibile aggiornamento firmware : È da poco disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware dedicato a Surface Book 2 e Surface Pro 4. Changelog Surface Book 2 Surface Pen firmware Update (System devices 3.0.10.1): Resolves intermittent pen top button click failure on Surface Pen with no clip-on Windows 10 October 2018 Update, version 1809. Surface Pen Integration Device (Human Interface Devices 1.0.9.0): Enables firmware update to Surface Pen with no clip. Intel(R) ...

Nuovi rumor su Surface : Andromeda non tascabile - processori ADM e tanto altro ancora : Negli articoli riguardanti le indiscrezioni del dispositivo mobile definitivo abbiamo spesso citato Brad Sams, un noto giornalista e leaker del mondo Microsoft, che ha ora pubblicato un interessante libro dal titolo “Beneath A Surface”. In questo libro, Brad parla sia della nascita della famiglia Surface con i vari e numerosi problemi che la società ha dovuto affrontare all’inizio commercializzando un prodotto nuovo nel ...

Surface Pro 7 : in arrivo una nuova type cover più sottile? : La type cover è uno degli accessori essenziali per la gamma Surface Pro che permette di sfruttare appieno le potenzialità del dispositivo rendendolo difatti un compatto e piccolo PC. Nel corso degli ultimi anni non ha ricevuto particolari miglioramenti in quanto considerata già un’ottima tastiera ma, il momento di un restyling, forse sta per arrivare in occasione del futuro lancio del Surface Pro 7. Infatti, è appena trapelata in rete una ...

Surface Pro 6 supera iPad Pro nel test di flessibilità [Video] : JerryRigEverything, uno Youtuber piuttosto famoso in ambito tecnologico con oltre 2,5 milioni di iscritti, ha messo a dura prova la resistenza e la robustezza di iPad Pro e Surface Pro 6. Il tablet di casa Apple non ha per niente passato il test dato che, dopo soltanto una breve sollecitazione, si è nel vero senso della parola spezzato in due quasi come un grissino e, di conseguenza, si sono anche rotte le varie componenti interne rendendolo ...

Surface Pro 3 : disponibile un nuovo aggiornamento firmware : Microsoft ha rilasciato mediante Windows Update un nuovo aggiornamento firmware dedicato ai possessori del Surface Pro 3 migliorando la stabilità e la sicurezza. Changelog Surface Integration – System 2.0.1630.0 improves system stability and resolve Device Manager error state. Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth 15.68.9125.57 improves system security. Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters ...

Microsoft studia un possibile Surface Pro con display posteriore : La gamma Surface richiede senza ombra di dubbio un’innovazione e una ricerca costante affinchè possa continuare a mantenere attivo l’interesse del mercato e, questo, in Microsoft lo sanno benissimo considerate anche le recenti interviste a Panos Panay. Il prossimo Surface Pro potrebbe essere dotato a tal proposito anche di un secondo display più piccolo posizionato sulla parte posteriore del dispositivo. Questo è quello che emerge in ...

Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 : disponibile aggiornamento firmware : E’ da pochissimo disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware per Surface Pro 6 e Surface Laptop 2. Gli aggiornamenti in questioni sono disponibili sia per gli utenti con a bordo Windows 10 October Update che per quelli con a bordo April Update. Ecco le novità per gli utenti con a bordo l’ultima versione October Update: Windows Update History Name Device Manager Name Surface – System – 3.0.10.1 Surface Pen firmware ...

Surface : Microsoft entra nella TOP 5 dei produttori ma solo in USA : A partire da 2015 Microsoft ha investito moltissimo nella famiglia Surface allargandola, oltre alla classica gamma Pro, anche ad altre tipologie di device come il Surface Studio o il Surface Book. Gli ultimi dati statistici pubblicati da Gartner riferiscono che, durante il trimestre luglio-agosto-settembre, Microsoft per la prima volta in assoluto è entrata nella lista dei TOP 5 produttori di PC in USA con il 4.1% di market share avendo superato ...

Disponibile nuovo aggiornamento firmware per Surface Pro 2017 - Surface Pro 4 e Surface Laptop : Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Pro 2017, il Surface Pro 4 e il Surface Laptop introducendo la compatibilità del driver Display-audio Intel con October 2018 Update. Changelog Intel(R) Display Audio – Sound, video, and game controllers 10.25.0.10 – enables support for Windows 1809 OS update. Download Per installare il firmware, vi basta recarvi in Impostazioni > Sistema > aggiornamento e ...

Surface Andromeda : svelata una modalità Produttiva simile a Continuum : In seguito alla scoperta di alcuni pacchetti lingua realizzati da Microsoft appositamente per Surface Andromeda, il leaker WalkingCat ci ha fornito delle ulteriori informazioni a riguardo pubblicando un documento su Pastebin. Dalle varie stringhe di testo vengono confermate le funzionalità telefoniche di Windows core OS il quale sarà compatibile con tutte le principali operazioni di un comune telefono: inviare SMS, effettuare telefonate tramite ...

Surface Pro 6 e Laptop 2 monteranno Windows 10 Home per i Consumer : Una nuova operazione commerciale da parte di Microsoft divide la gamma Surface Pro in Consumer e Commercial Customers, mettendo Windows 10 Home sui dispositivi del mercato generale. Mercato Consumer Il lancio della linea Surface Pro ha immesso nel mercato dei prodotti alimentati da Windows 10 Pro, accontentando i clienti sia del ramo Business che del ramo Consumer. La nuova rotta di Microsoft, per Surface Laptop 2 e Surface Pro 6, divide i ...

Microsoft presenta Surface Pro 6 - Surface Laptop 2 e Surface Studio 2 : Microsoft aggiorna la sua gamma di tablet e computer ridisegnando completamente il concetto di mobilità con dispositivi di qualità … ma a che prezzi Microsoft presenta Surface Pro 6, Surface Laptop 2 e Surface Studio 2 Microsoft ha annunciato i nuovi Surface per tutte le categorie per la fascia consumer e business. Surface Pro 6, Surface […]